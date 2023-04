Lite Serra-Mourinho, quarto uomo deferito

Marco Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma, è stato deferito dalla procura federale della Figc dopo la lite con l’allenatore della Roma, Josè Mourinho. L’indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita del tecnico portoghese, in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso dell’arbitro nei suoi confronti. A inizio secondo tempo di Roma-Cremonese dello scorso 28 febbraio l’allenatore portoghese è stato espulso dal direttore di gara Piccinini dopo una discussione con Serra. Mourinho nel post partita aveva denunciato: “Serra ha detto all’arbitro di espellermi ma non è stato onesto e non gli ha riportato anche cosa mi ha detto e come me l’ha detto: parole ingiustificabili. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma come uomo non lo rispetto. Mi ha parlato in modo ingiustificabile. A fine partita Piccinini mi ha visto entrare nello spogliatoio di Serra e dirgli: ‘Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo’, ma lui ha problemi di memoria e non ricorda. Le sue parole? Preferisco non dirle. Ma se le avesse sapute, l’arbitro avrebbe espulso lui. E’ un bugiardo”.

Serra aveva replicato intervenendo a ‘Le Iene’ su Italia 1: “Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho – si era difeso negando la lettura dei labiali proposta dalla trasmissione, secondo cui allo ‘Special One’ Serra avrebbe detto “Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa -. Non ho detto quelle parole lì. Ho detto ‘Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area’”. Mourinho era poi stato squalificato per due giornate.