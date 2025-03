Lite seria tra due vip dietro le quinte di Ne Vedremo delle Belle: “Sono volate extension”

Stasera su Rai Uno debutta il nuovo programma di Carlo Conti, “Ne Vedremo delle Belle”, che vedrà dieci famose showgirl impegnate in varie sfide. Le partecipanti si stanno preparando da due settimane e si è già registrata una lite dietro le quinte, rivelata da Paola Perego durante “La Vita In Diretta”. Carlo Conti ha descritto il programma come un formato tutto italiano, con prove in canto, ballo, musical e interviste. Ogni showgirl si è allenata su cinque prove, ma solo una sarà scelta per la sfida ogni sabato.

La giuria sarà composta da Frank Matano, Mara Venier e Christian De Sica, e anche le altre otto partecipanti potranno esprimere il loro voto. Durante il collegamento, Conti ha annunciato il primo ospite, Massimo Ceccherini, e ha sottolineato l’elemento di sorpresa nelle sfide. Paola Perego ha condiviso particolari sul conflitto avvenuto nel backstage, dove ha assistito a una vera e propria rissa tra due star. La situazione sembra essere stata calmata da una terza vip, il cui nome rimane sconosciuto.

Si ipotizza che la pacificatrice possa essere Angela Melillo, che ha espresso curiosità riguardo all’identità delle due protagoniste coinvolte nella lite. L’attesa per il debutto del programma è alta e i fan sono impazienti di vedere come si svilupperanno le dinamiche tra le showgirl, oltre a scoprire gli esiti delle sfide che le attendono.