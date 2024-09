Lite Ramazzotti-Virzì, il regista ritira la querela

Il regista Paolo Virzì ha deciso di ritirare la querela nei confronti della sua ex moglie, l’attrice Micaela Ramazzotti, dopo una lite avvenuta il 17 giugno in un ristorante dell’Aventino. L’avvocato di Virzì, Grazia Volo, ha dichiarato all’Adnkronos che questa mossa è un atto unilaterale da parte del regista, il quale sta lavorando seriamente per ricomporre le relazioni familiari, soprattutto per il bene dei figli.

Dall’altro lato, l’avvocato di Micaela Ramazzotti, David Leggi, insieme alla collega Annamaria Bernardini De Pace, ha commentato la situazione evidenziando che al momento non hanno ritirato la querela. Secondo Leggi, Micaela è disposta a superare l’episodio di quella serata, ma solo se Virzì dimostrerà concretamente di avere a cuore il benessere dei figli, rendendosi attivo in sede civile. L’avvocato ha sottolineato che Micaela è pronta a fare un passo indietro soltanto quando Virzì mostrerà il suo impegno per la tutela dei ragazzi.

La lite tra Virzì e Ramazzotti ha messo in evidenza le tensioni che spesso emergono in seguito a una separazione, accentuate dal coinvolgimento dei figli. La comunicazione dei legali riflette quindi la volontà di entrambi i coniugi di risolvere le controversie in maniera civile e costruttiva, mettendo al primo posto i bisogni dei loro figli.

Questa situazione mette in luce anche come le relazioni familiari possano essere complesse e cariche di emozioni, particolarmente in contesti pubblici come quello dello spettacolo. L’auspicio di un miglioramento nella comunicazione e nei rapporti reciproci tra Virzì e Ramazzotti potrebbe rappresentare un passo importante per la serenità della loro famiglia.

In conclusione, la decisione di Virzì di ritirare la querela rappresenta un tentativo di ristabilire una maggiore armonia familiare. Tuttavia, la risposta di Micaela e del suo legale suggerisce che ci sono ancora punti da chiarire e che la situazione richiede un approccio attivo da parte di entrambi i genitori per il benessere dei figli.