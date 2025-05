Lite Inzaghi-Baroni: Espulsione e polemiche in Inter-Lazio

Tensione durante Inter-Lazio. Nel match di oggi, 18 maggio, a San Siro, terminato 2-2, si sono verificati momenti di nervosismo, in particolare tra le panchine. Gli allenatori Simone Inzaghi e Marco Baroni sono stati espulsi dall’arbitro Chiffi.

Il momento di tensione è avvenuto all’88’, quando Bisseck ha toccato il pallone con il braccio in area. L’arbitro, seguendo la segnalazione del Var, si è recato al monitor per valutare la situazione. Durante questo frangente, Baroni, allenatore della Lazio, ha protestato vivacemente per un possibile intervento del Var, provocando la reazione di Inzaghi, che ha risposto in modo acceso. Il confronto ha generato un parapiglia che ha portato entrambi i tecnici ad essere allontanati dai loro collaboratori e successivamente espulsi.

Il clima teso ha caratterizzato il finale di un incontro equilibrato, che ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo minuto.

Fonte: www.adnkronos.com