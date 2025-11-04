Lite incendiaria al Grande Fratello tra Valentina e Benedetta

Una lite accesa durante la notte di Halloween ha sollevato molta tensione all’interno della Casa del Grande Fratello. Domenico D’Alterio si è scagliato contro vari concorrenti, creando un clima di conflitto. Nel corso della puntata, Valentina Piscopo, compagna di Domenico, è tornata per affrontare Benedetta Stocchi e le altre partecipanti.

Il confronto si è aperto nella Mistery Room, dove il tema centrale è stato un messaggio che Benedetta avrebbe inviato a Domenico in un momento di crisi con Valentina. Quest’ultima ha accusato Benedetta di aver contribuito a creare tensione, chiedendo di tenersi lontana dal suo compagno. Benedetta, dal canto suo, ha difeso le sue azioni, sottolineando che era spinta da un desiderio di amicizia e conforto, senza secondi fini.

Quando Valentina e Benedetta si sono unite agli altri concorrenti nel salone, la situazione è diventata ancora più infuocata. Valentina ha attaccato Benedetta, affermando che stava rovinando la sua famiglia e che non tollerava ingerenze. Le altre donne della Casa hanno cominciato a dubitare della sincerità di Valentina, insinuando che il suo rientro fosse stato pianificato per guadagnare visibilità. Rasha Younes l’ha accusata di incoerenza, mentre Valentina ha risposto in modo polemico.

Anche Anita è stata coinvolta nelle accuse, con Valentina che le ha rinfacciato di aver saputo tutto da fuori. Le tensioni tra i concorrenti continuano a crescere, rendendo l’atmosfera nella Casa sempre più precaria.