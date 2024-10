Lite furiosa tra Zerbi e Pettinelli, interviene la produzione per allontanare gli allievi: “Uscite voi!”

Nell’episodio odierno di Amici, si è verificata una violenta disputa tra i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che ha costretto la produzione a intervenire per allontanare gli allievi. La lite è scoppiata quando la Pettinelli ha chiesto ai cantanti di eseguire prove a tempo come parte di una lezione per valutare come lavorano sotto pressione. I cantanti dovevano scrivere in quindici minuti delle barre ispirate a “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti e successivamente cantare “Cinque Gocce” di Irama a staffetta. Zerbi è intervenuto bruscamente, indossando una finta barba bianca e criticando la competenza della Pettinelli, definendola “Vessicchio dei poveri” e accusandola di non avere le capacità necessarie per giudicare le prove.

La Pettinelli ha risposto in modo altrettanto acceso, affermando che non sopportava Zerbi e che la sua presenza la disturbava. La tensione ha raggiunto livelli tali che un membro della produzione si è visto costretto a chiedere agli allievi di allontanarsi e recarsi in zona relax per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. I commenti sui social media hanno evidenziato la polarizzazione delle opinioni riguardo alla situazione. Alcuni utenti hanno difeso la Pettinelli, sottolineando l’assurdità della situazione e criticando Zerbi per aver messo in dubbio le sue competenze, nonostante la sua esperienza nel settore musicale.

Le opinioni sui social sono state contrastanti; da un lato, c’è chi sostiene le argomentazioni di Zerbi, sottolineando la necessità di rispetto nei confronti delle competenze dei professori, dall’altro ci sono molti che difendono la Pettinelli, ritenendola ben qualificata nonostante le critiche di Zerbi. Il tutto ha sollevato domande sulla giustificazione delle prove imposte e sul modo in cui vengono condotte le lezioni nella scuola, rivelando una tensione latente tra due figure di spicco del programma. La situazione è rimasta tesa e certamente influenzerà le dinamiche tra i professori e gli allievi nelle prossime settimane.