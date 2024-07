“Lite furiosa” Chiara e Fedez, è successo durante il ricovero, ora lei è sparita: cosa è successo

La bollente estate di Chiara Ferragni e del suo ex marito Fedez parrebbe non conoscere attimi di tregua. Dopo la complicata fine della loro storia d’amore avvenuta nei mesi scorsi, gli strascichi di questa rottura non proprio pacifica sembrano continuare a ripercuotersi assiduamente nelle vite di entrambi. L’ultimo in ordine di tempo riguarderebbe una presunta e furiosa lite avvenuta tra la Ferragni e il rapper durante il recente ricovero di quest’ultimo dovuto ad una emorragia interna.

presunta lite telefonica tra i due ex coniugi

Il motivo della presunta lite

Fedez è reduce da un ricovero improvviso causato da una emorragia interna che lo avrebbe costretto in ospedale per diversi giorni. E, in base agli ultimi rumors, parrebbe proprio che durante questa sua degenza sia avvenuta una lite telefonica tra i due. Una lite, a detta di alcuni testimoni presenti, anche dai toni piuttosto accesi. Fedez, infatti, avrebbe accusato l’ex moglie di non essersi presentata in ospedale da lui durante i giorni del suo ricovero.

Una lite che appare plausibile se si pensa ad una delle stories pubblicate in quei giorni da Fedez su Instagram in cui, in maniera abbastanza diretta, rivolgeva chiare accuse a Chiara dichiarando quanto segue: “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”.

Chiara Ferragni sparisce dai social

Sono già diversi giorni che Chiara Ferragni risulta assente dalle sue pagine social. L’ultimo suo post risale infatti a sei giorni fa quando l’imprenditrice digitale ha rivolto gli auguri al suo cagnolino Paloma per il suo primo anno di età.

Da quel momento in poi, il silenzio. Probabilmente, complice anche il presunto litigio avuto con l’ex marito, Chiara avrebbe preferito prendersi una momentanea pausa dal mondo dei social per tentare di ritrovare un pò di pace e tranquillità.

Intanto, Fedez e i suoi due figli, Leone e Vittoria, hanno trascorso insieme alcuni giorni di vacanza nella villa sul lago di Como. Ed è proprio qui che il rapper avrebbe accompagnato alcuni dei suoi scatti con la seguente didascalia: “Il tempo lenisce”.

Quello che appare evidente è che, nonostante la famosa coppia abbia messo fine alla propria relazione, gli inevitabili rumors e gossip che circolano intorno alle loro figure restano a tutti gli effetti oggetto di curiosità e di grande interesse da parte dei loro follower.