Lite finisce in tragedia a Siracusa, 17enne ucciso da una coltellata al petto

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al petto nella notte tra sabato e domenica a Francofonte, in provincia di Siracusa. L’incidente è avvenuto durante una lite tra il giovane e un altro ragazzo, poco dopo mezzanotte, nei pressi del pub Divina Commedia. Nonostante il pronto intervento del 118, il ragazzo è deceduto in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale. Attualmente, i carabinieri del Nucleo investigativo di Siracusa e Augusta stanno conducendo le indagini sull’omicidio. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando i testimoni che si trovavano nel pub, che era affollato di giovani. Un altro ragazzo è stato condotto in caserma per essere interrogato, ma la sua posizione è ancora in fase di valutazione. Le prime informazioni raccolte indicano che l’omicidio non sarebbe attribuibile alla criminalità organizzata, bensì sarebbe il risultato di motivi futili.