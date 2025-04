Lite durante un’intervista tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, ha lanciato una rubrica di gossip su Instagram chiamata L’Angolo di Malala, in collaborazione con un bar di Roma. Questa rubrica prevede interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, e l’ospite più recente è stata Ilaria Galassi. Durante l’intervista, però, si è verificata un’animata discussione tra le due donne, proprio nel momento clou dell’incontro. Sebbene la lite sia stata registrata, le due hanno deciso di non renderla pubblica sui social media. Non si è quindi assistito a un nuovo scontro come quello tra Matilde Brandi e Angela Melillo.

La controversia è nata quando Pamela ha chiesto a Ilaria il motivo del suo cambio di opinione riguardo a Jessica Morlacchi. In risposta, Ilaria ha chiesto perché Pamela fosse così vicina a Helena Prestes, scatenando ulteriormente la tensione. Pamela ha sottolineato: “Qua le domande le faccio io”, cosa che ha infastidito la collega. Messa di fronte a due dichiarazioni contraddittorie riguardo alle sue posizioni su Jessica, Ilaria ha risposto cercando di chiarire la sua posizione, affermando che ciò che disse prima era sincero e non incoerente.

In passato, infatti, Ilaria aveva espresso un certo disappunto sulla vittoria di Jessica Morlacchi, mentre davanti alla scelta tra Jessica e Helena, ha optato per schierarsi con la cantante. In questo modo, nonostante la discussione, Ilaria ha evidenziato un cambiamento nel suo pensiero.