Nervi tesissimi tra le panchine nel primo tempo di Atalanta-Bologna. Dopo uno scambio rabbioso con Mihajlovic, al 36′, sullo 0-0, Gasperini è stato espulso per “doppia ammonizione” dall’arbitro La Penna. All’allenatore atalantino era stato mostrato il giallo già al 2′. Queste le frasi dei due tecnici, udite chiaramente dall’arbitro e, attraverso i microfoni a bordo campo, dagli spettatori a casa. Mihajlovic: «Che cazzo parli con loro? Parla con i tuoi e non rompere il c****! Parla coi tuoi, parla coi tuoi e non rompere il c****! V**** vai, non rompere il c****! Parla coi tuoi, c**** vuoi? Buttalo fuori!”. Gasperini, all’arbitro: «Perché a me? Ma cosa fai! Tutta ‘sta caciara qua!» e poi, uscendo, forse rivolto a Mihajlovic, «fai il fenomeno!», per due volte. Il tecnico del Bologna è stato ammonito.

Mihajlovic-Gasperini, urla e insulti a bordo campo: uno ammonito, l’altro espulso in riproduzione….







