Lite con Maria e vita prima di Amici, parla Wax: “Facevo l’imbianchino”

Manca appena una settimana alla finalissima di Amici e per i ragazzi è tempo di bilanci. Wax si è aperto con gli altri alunni rimasti in casetta ed ha spiegato come Amici ha cambiato la sua vita. Il cantante ha parlato della lite con Maria De Filippi, del lavoro che faceva prima del talent e anche del legame con Mattia Zenzola e Angelina Mango.

“Qui ho scoperto molte cose. Prima di tutto di avere un cuore, prima di entrare qui pensavo di non averlo. credevo di essere più freddo e invece non è così, posso anche aprirmi agli altri. Non a tutti, ma a tanti. Tipo con Angelina mi sono aperto, anche con Mattia. Gli voglio bene a questo ragazzo.

Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo facendo il cameriere ai catering, forse però in quel periodo esatto facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria. Non avevo nessun tipo di certezza. In verità non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso. Questo mi ha aiutato molto. Essere entrato qui ha significato una rinascita per me e la mia famiglia. Prima di entrare qui avevo un forte dolore dentro di me.

Ho portato sempre la verità nelle cose. Dire sempre e fare sempre la verità qui dentro, ecco cosa mi ha insegnato questo programma. Mi sono anche fatto delle belle amicizie qui dentro. Fuori da qui non le avevo di certo. Per me questo è una grande fortuna. Alla trasmissione devo anche i rapporti umani”.