Lite al ristorante tra Giorgia e Emanuel Lo, il figlio interviene

Giorgia Todrani, nota come Giorgia, ha confermato un recente gossip riguardante una lite con il compagno Emanuel Lo. I due, infatti, hanno avuto un acceso confronto in un ristorante, durante il quale è intervenuto il loro figlio Samuel. Il 15enne ha messo a posto i genitori, minacciando di lasciare il tavolo se non avessero smesso di discutere. Giorgia ha raccontato quanto accaduto in un’intervista a Rds, dove ha anche accennato ai rumor sulla sua possibile co-conduzione al Festival di Sanremo 2026.

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da oltre 20 anni e hanno avuto Samuel nel 2010. La cantante ha descritto la lite come una situazione in cui il figlio sembrava il genitore. Ha rivelato che, nonostante i momenti di tensione, la loro relazione è caratterizzata da un equilibrio tra amore e conflitto.

In merito alla sua possibile partecipazione come co-conduttrice a Sanremo, Giorgia ha smentito le voci, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall’organizzazione: “Non è vero niente”. Ha aggiunto di avere già impegni importanti nel prossimo futuro, tra cui la conduzione di X-Factor, il lancio di un nuovo disco e l’estensione del suo tour.

Giorgia e Emanuel si sono incontrati nel 2004 per motivi di lavoro, ma inizialmente il coreografo aveva deciso di non mescolare professionalmente amore e vita privata. Tuttavia, un anno dopo si sono rivisti e lui ha sentito che c’era una connessione speciale, decidendo di aprirsi sui propri sentimenti, dando così inizio alla loro storia d’amore.