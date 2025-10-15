16.6 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Gossip

Lite al ristorante tra Giorgia e Emanuel Lo, il figlio interviene

Da stranotizie
Lite al ristorante tra Giorgia e Emanuel Lo, il figlio interviene

Giorgia Todrani, nota come Giorgia, ha confermato un recente gossip riguardante una lite con il compagno Emanuel Lo. I due, infatti, hanno avuto un acceso confronto in un ristorante, durante il quale è intervenuto il loro figlio Samuel. Il 15enne ha messo a posto i genitori, minacciando di lasciare il tavolo se non avessero smesso di discutere. Giorgia ha raccontato quanto accaduto in un’intervista a Rds, dove ha anche accennato ai rumor sulla sua possibile co-conduzione al Festival di Sanremo 2026.

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da oltre 20 anni e hanno avuto Samuel nel 2010. La cantante ha descritto la lite come una situazione in cui il figlio sembrava il genitore. Ha rivelato che, nonostante i momenti di tensione, la loro relazione è caratterizzata da un equilibrio tra amore e conflitto.

In merito alla sua possibile partecipazione come co-conduttrice a Sanremo, Giorgia ha smentito le voci, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall’organizzazione: “Non è vero niente”. Ha aggiunto di avere già impegni importanti nel prossimo futuro, tra cui la conduzione di X-Factor, il lancio di un nuovo disco e l’estensione del suo tour.

Giorgia e Emanuel si sono incontrati nel 2004 per motivi di lavoro, ma inizialmente il coreografo aveva deciso di non mescolare professionalmente amore e vita privata. Tuttavia, un anno dopo si sono rivisti e lui ha sentito che c’era una connessione speciale, decidendo di aprirsi sui propri sentimenti, dando così inizio alla loro storia d’amore.

Articolo precedente
Contributi per eventi sportivi in Piemonte: ecco cosa sapere
Articolo successivo
Send Help: Trailer Ufficiale e Data d’Uscita nei Cinema
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.