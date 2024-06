Lite al ristorante fra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: i due si denunciano a vicenda, ecco i loro racconti

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti dopo un matrimonio durato quasi quindici anni e due figli avuti nel 2010 e nel 2013 si sono lasciati nella primavera dello scorso anno. Ora lui sembrerebbe essere felicemente single, mentre lei si è riaccompagnata col personal trainer Claudio Pallitto, noto agli amanti del trash perché è stato uno dei protagonisti del reality show di Italia1, Tamarreide). I due qualche giorno fa si sono incrociati per sbaglio in un ristorante ed è partita una lite così furiosa che sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Da una parte c’erano Micaela Ramazzotti, Claudio Pallitto e la figlia Anna nata nel 2013. Dall’altra c’era Paolo Virzì, il figlio Jacopo nato nel 2010 e Ottavia, la sua primogenita avuta da una precedente compagna.

Cosa sia successo in quel ristorante non è ben chiaro, ma AdnKronos è risalito alle due rispettive denunce che Virzì e Ramazzotti si sono fatti.

“Ero con mia figlia [avuta da Paolo Virzì, ndr] e il mio compagno, seduta in uno dei tavolini fuori del ristorante Insalata Ricca di piazza Albania, quando ho incrociato il mio ex marito, sua figlia Ottavia [35enne nata dalla relazione del regista con l’attrice Tiziana Cruciani, ndr] e nostro figlio piccolo. “Si sono avvicinati a noi e la figlia ha rivolto qualche battuta nei miei confronti. Ho chiesto a mio figlio di avvicinarsi a me ma Ottavia e il padre glielo impedivano. A quel punto la figlia ha iniziato a riprendere la scena e ad aggredirmi verbalmente. Il mio fidanzato si è interposto perché la situazione si stava scaldando, dato che il mio ex iniziava a minacciarmi e a insultarmi con parole come ‘m..da’… fai schifo’“. […] Quindi ho preso il telefono della figlia e l’ho lanciato per terra. Il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio.[…] Ottavia nel tentativo di riprendersi il telefono mi ha graffiato il braccio”.