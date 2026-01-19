L’Italia tra Usa e Ue

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha scelto di mantenere un atteggiamento cauto nei rapporti con gli Stati Uniti, evitando di creare tensioni o strappi. Ciò potrebbe portare l’Italia ad essere isolata all’interno dell’Unione Europea. Ad esempio, sul tema di Nuuk, l’Italia si oppone ai controdazi, mentre sta temporeggiando sulla possibilità di ottenere un posto nel Board di Gaza.

La linea del governo italiano è dettata dalla volontà di mantenere un dialogo e una diplomazia con gli Stati Uniti. Il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza del “dialogo”, mentre l’altro vicepresidente, Matteo Salvini, preferisce parlare di “diplomazia”. L’esecutivo italiano non intende esasperare i toni contro l’amministrazione statunitense, che ha dimostrato di non esitare ad attaccare l’Europa, come visto nella vicenda della Groenlandia. L’obiettivo del governo è quindi quello di mantenere un rapporto sereno e costruttivo con gli Stati Uniti.