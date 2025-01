L’Italia si trova nella ‘guerra ombra’ tra Iran e Stati Uniti

Il caso di Cecilia Sala sta diventando un importante test per il governo italiano, coinvolto nella complessa ‘guerra ombra’ tra Iran e Stati Uniti. Secondo un articolo del Wall Street Journal, la situazione si è intensificata con la recente dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, che ha esortato l’Italia a “respingere la politica americana di presa degli ostaggi”. Anche se Teheran non ha chiesto esplicitamente lo scambio della giornalista con Mohammed Abedini, il cittadino iraniano arrestato a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, la connessione tra i due casi è stata riconosciuta dall’ambasciatore iraniano a Roma, dopo essere stato convocato alla Farnesina.

La premier Giorgia Meloni si trova sotto crescente pressione dell’opinione pubblica per garantire un rapido rilascio di Sala. Il Wall Street Journal evidenzia che un’eventuale decisione dell’Italia di liberare Abedini, negando la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, potrebbe irritare il presidente eletto Donald Trump, il quale intende continuare la sua strategia di ‘massima pressione’ sull’Iran. Tale mossa potrebbe anche compromettere l’impegno della Meloni di posizionarsi come uno dei principali alleati di Trump in Europa.

Secondo diversi osservatori romani citati dal giornale, la soluzione più vantaggiosa per il governo italiano sarebbe raggiungere un accordo rapido per la liberazione di Sala in cambio del rilascio di Abedini, prima che Trump assuma ufficialmente l’incarico il 20 gennaio. Tuttavia, né il sistema giudiziario italiano, che deve esaminare la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, né i meccanismi interni del regime iraniano sembrano favorire un risultato veloce. Di conseguenza, ci sono forti dubbi sulla possibilità di un accordo prima del prossimo cambio di amministrazione negli Stati Uniti.

La questione ha suscitato notevole attenzione sia in Italia che a livello internazionale, poiché il governo Meloni manovra tra le pressioni interne e le implicazioni geopolitiche del suo approccio alla crisi. La situazione di Cecilia Sala, quindi, si trasforma in una prova cruciale delle capacità e delle strategie diplomatiche del governo italiano in un contesto internazionale sempre più complesso.