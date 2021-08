Destination Insights è lo strumento dedicato al turismo che Google ha fatto debuttare in Italia all’inizio dell’estate nell’ambito delle iniziative per la cosiddetta Italia in Digitale: permette di avere informazioni utili a esplorare come cambia la domanda nel tempo e monitorare le tendenze di viaggio.

E quali sono state le tendenze di viaggio in questa seconda estate con il coronavirus? Dalle ricerche fatte su Google dal 2 giugno al 18 agosto di quest’anno si scopre che:

l’Italia è protagonista dell’estate 2021 ed è il Paese con la crescita della domanda più rapida nel mondo nell’intervallo di tempo selezionato, in cui ha registrato un incremento del 75%;

nel mondo nell’intervallo di tempo selezionato, in cui ha registrato un incremento del 75%; nello stesso periodo, se si considerano i Paesi con i cittadini più interessati ai viaggi internazionali verso l’Italia, si nota che l’interesse principale arriva dalla Germania , seguita da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti;

, seguita da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti; tra le città preferite in Italia dai potenziali turisti (italiani e non), Roma risulta essere la più ricercata per soggiornare e passare una vacanza, seguita da Riccione, Rimini, Venezia, Milano, Napoli, Firenze, Caorle, Lido di Jesolo e Lignano Sabbiadoro.

google trends: le ricerche per “visit Italy” nel mondo negli ultimi 12 mesi

E viceversa? Se i turisti di tutto il mondo prediligono l’Italia come destinazione di viaggio, quali sono invece gli interessi emersi dalle ricerche fatte dall’Italia per le potenziali mete delle vacanze?