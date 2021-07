L’Italia sta entrando nell’era 10 Gigabit, ossia una velocità internet di livello superiore, utile per aziende e consumatori che vogliono restare al passo con l’evoluzione del digitale. I principali operatori riferiscono a ItalianTech che stanno scaldando i motori per questo passaggio, che aumenta di quattro volte la velocità massima raggiungibile in Italia (ora 2,5 Gigabit). Tecnicamente significa che stanno adottando lo standard XGS-Pon su reti fibra ottica nelle case; adesso invece è usato lo standard Gpon.

In particolare è avanti con il lancio Tim, che è il primo a offrire già ad alcune migliaia di clienti la velocità 10 Gigabit. “Su Brindisi e Taranto sarà attiva dal 15 luglio TIM Super 10 Gigabit, l’offerta sperimentale Fibra FTTH fino a 10 Gbps“, spiegano dall’operatore. Agli utenti è fornito un modem ad hoc. In upload la velocità è di 2 Gigabit. In alcune migliaia di utenti di Roma, Torino e Genova è invece attivo da marzo un profilo 10 Gigabit in download e upload (simmetrico), più adatto ad aziende medio-grandi. “TIM per prima ha testato il 26 marzo scorso, questa tecnologia di rete XGS-PON, che consente di viaggiare fino a 10 Gigabits al secondo, nello studio televisivo di Amici”, aggiungono dall’operatore.

In quelle città è disponibile insomma la prima internet 10 Gigabit nelle case, anche se per ora solo in via sperimentale. Possono attivarla solo gli utenti che rientrano nella sperimentazione (quelli che vengono via via contattati dall’operatore). Trattandosi di sperimentazione, non sono garantiti i soliti livelli di affidabilità del servizio. Dal 22 gennaio 2021 intende terminarla per passare al lancio commerciale (salvo rinvii).

Si noti che lo standard XGS-Pon è disponibile già dal 2010; quest’accelerazione nel suo utilizzo è probabilmente dovuta al covid-19, che ha aumentato l’importanza socio-economica delle connessioni internet. “Vodafone ha attivato i 10 Gigabit a fine giugno a Palazzo Biscari di Catania, su rete Open Fiber, in via sperimentale”, fanno sapere da quest’operatore. “Al momento non abbiamo comunicato date di avvio commerciale”. “Cominceremo a sperimentare sugli utenti la tecnologia Xgs-Pon, che abbiamo già testato, entro l’anno”, spiegano da Wind 3.

Diverso solo l’approccio di Fastweb: “benché già tecnologicamente pronta per lanciare i 10 Gigabit Fastweb ha deciso di adottare un approccio differente rispetto al mercato scegliendo di perseguire una strategia non solo industriale ma che guarda anche agli aspetti sociali con l’obiettivo di portare connessioni ad almeno 1 Gigabit a livello nazionale, senza creare un’Italia a due velocità”, spiegano dall’operatore. “Per questo motivo Fastweb sta investendo nel roll out della propria rete Ultra FWA (Fixed Wireless Access) per connettere entro il 2024 12 milioni di famiglie e imprese italiane nelle aree bianche e grigie del Paese e sostenere la transizione digitale di tutti i cittadini. Ad oggi sono già 130 i Comuni coperti e l’obiettivo a fine anno è di raggiungerne 500. A piano, entro il 2024, saranno coperti 2.000 Comuni”.

In effetti la fibra ottica completa (nelle case) è ancora un affare di pochi fortunati: solo circa un indirizzo civico su quattro è coperto (secondo dati Agcom del 2020); anche se è un balzo rispetto al 15 per cento del 2019, la maggior parte dell’Italia se la sogna la velocità “gigabit”. Figuriamoci parlare di 10 Gigabit. Di qui la necessità, perseguita anche con l’attuale PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) di portare il gigabit a tutti entro il 2026 con un mix di tecnologie, fibra e wireless (5G).

Nel lungo periodo sarà comunque opportuno estendere la tecnologia fibra, perché secondo numerosi studi l’impatto della pandemia persisterà anche nel lungo periodo, spingendo il digitale ancora più a fondo nelle nostre società. Servirà quindi sia aumentare la copertura gigabit base sia utilizzare nuovi standard che usano l’infrastruttura fibra. Ora Gpon, a breve Xps-Pon e poi il già disponibile NG-Pon 2, che si spinge fino a 40 o 80 Gigabit.