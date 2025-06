L’Italia, le basi USA e la questione di sovranità: analizziamo

In un recente intervento in Parlamento, la premier Giorgia Meloni ha chiarito che l’Italia non è stata coinvolta nel recente raid statunitense in Iran. Ha inoltre ribadito che qualsiasi richiesta USA per l’uso delle basi italiane sarebbe sottoposta all’approvazione delle Camere.

Tuttavia, le opposizioni, rappresentate da figure come Elly Schlein e Giuseppe Conte, chiedono una posizione più netta, esprimendo timore che l’Italia possa essere coinvolta in un conflitto. Nonostante Meloni abbia denunciato la situazione a Gaza, le critiche sulle sue dichiarazioni continuano a essere aspre.

Il dibattito si concentra sulla trasparenza degli accordi che disciplinano l’utilizzo delle basi militari americane in Italia. Questi trattati, risalenti in gran parte agli anni ’50, definiscono il quadro per la cooperazione militare, stabilendo che le basi restano sotto sovranità italiana, ma gli Stati Uniti detengono il controllo operativo.

Tra i principali accordi c’è il bilaterale del 1951, che ha avviato la cooperazione militare, e il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954, noto come “Accordo Ombrello”. Anche il Trattato NATO SOFA del 1951 regola lo status delle forze NATO nei vari paesi membri, incluso l’uso delle basi italiane.

Ulteriori memorandum, spesso secretati, disciplinano aspetti specifici delle operazioni nelle varie basi, ma la loro naturale segretezza ha generato interrogativi sulla loro legittimità e sulla trasparenza necessaria di fronte all’opinione pubblica. L’uso di armi nucleari nelle basi di Aviano e Ghedirichiede solo la smessa autorizzazione da parte della NATO, il che solleva dubbi sul grado di sovranità italiana.

Questo contesto ha portato a tensioni nel corso degli anni, evidenziando un possibile squilibrio tra la cooperazione strategica con gli Stati Uniti e la sovranità nazionale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.nuovogiornalenazionale.com