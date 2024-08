“L’Italia in Movimento”, MIT al Meeting di Rimini

– Dal 20 al 25 agosto, alla Fiera di Rimini, il MIT presenta “l’Italia in Movimento”, una grande area interamente dedicata alle infrastrutture e trasporti nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli.

Anche nota come Meeting di Rimini, la manifestazione – giunta ormai alla 45ª edizione – è caratterizzata da una fitta agenda di incontri, panel e workshop, ai quali presenziano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia.

L’obiettivo de “l’Italia in Movimento” – spiega la nota – è mostrare ai cittadini lo stato dell’arte e le innovazioni di tutto il settore delle infrastrutture e trasporti, che riveste un’importanza centrale per la qualità di vita delle persone e la competitività delle imprese. Per farlo, il MIT ha attivato sinergie e coordinato oltre 3000 metri quadrati di spazi espositivi, definendo un’area ricca di esperienze immersive e interattive.