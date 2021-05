Roma. L’indice di contagio nazionale ( Rt) sale leggermente per la terza settimana consecutiva ma l’epidemia non è affatto in ripresa. Anzi. In un’Italia senza più zone rosse e con le sole tre macchie arancioni di Val d’Aosta, Sicilia e Sardegna, gli indicatori sono in calo in tutte le Regioni. E se a sottolinearlo è il prudentissimo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che arriva ad ipotizzare che in estate avanzata potremmo anche abbandonare le mascherine all’aperto, vuol dire che non c’è da allarmarsi troppo.

E invece i governatori sono preoccupati. Perchè, paradossalmente, venerdì prossimo ( quando la cabina di regia dovrà fare il primo check e valutare se è venuta l’ora di prorogare o abolire il coprifuoco come chiederà Matteo Salvini al Consiglio dei ministri e come ipotizza anche Luigi Di Maio) diverse Regioni potrebbero trovarsi con l’Rt pari a 1, rischiando addirittura di finire in arancione e quindi di tornare a chiudere bar e ristoranti. E questo perchè, anche se i dati assoluti sono decisamente migliori di qualche settimana fa, basta la minima oscillazione al rialzo ( che nulla incide sulla situazione epidemiologica) a far immediatamente risalire l’Rt. Almeno la metà delle Regioni questa settimana hanno un indice di contagio che si avvicina al limite di 1. Da qui la richiesta al governo di modificare subito i criteri di valutazione del rischio e di abbandonare l’Rt relativo ai contagi per il più significativo dato relativo alle ospedalizzazioni. Nessuno vuole rischiare di dover richiudere a metà o a fine maggio mentre si spinge per ritornare a vivere la sera, per anticipare la possibilità per bar e ristoranti di lavorare al chiuso, per far ripartire da subito il settore del wedding.

«Oggi l’Rt ha un rischio che, con l’abbassamento dell’incidenza dei contagi, può comportare oscillazioni molto evidenti – dice il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federiga nel podcast di Repubblica Metropolis firmato da Gerardo Greco -. Una regione turistica come il Friuli Venezia Giulia, alla vigila delle riaperture rischia di diventare rossa con 18 contagi. E’ arrivato il momento di modificare i parametri di valutazione del colore delle Regioni. Si può lavorare sull’Rt ospedaliero, l’andamento dei ricoveri e delle terapie intensive. Già il 16 maggio ci potrebbe essere questo cambiamento». Tra le Regioni che rischiano il ritorno in arancione l’Emilia Romagna: «Abbiamo un Rt che si sta avvicinando a 1 ma registriamo il crollo dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive», sottolinea Stefano Bonaccini. E protesta Solinas per la permanenza in zona arancione della Sardegna che pure con 0,74 ha fatto registrare questa settimana l’indice di contagio più basso d’Italia con un’incidenza tornata a 63 casi ogni 100.000 abitanti, di nuovo vicina alla soglia di 50 che segna l’ingresso in zona bianca.

L’Rt così come abbiamo imparato a conoscerlo fino ad ora potrebbe andare presto in soffitta. L’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute stanno lavorando ad una diversa classificazione del rischio. «Siamo in fase di transizione e ci stiamo avvicinando verso un nuovo scenario dove il numero persone vaccinate e protette sta crescendo rapidamente. E’ chiaro che anche il modello di valutazione del rischio e dell’allerta deve essere modificato», concorda Brusaferro. Che valuta positivamente i dati dell’ultimo monitoraggio: Rt nazionale a 0,89 ( dunque sotto la soglia di rischio), incidenza scesa a 127 casi ogni 100.000 abitanti, terapie intensive e reparti Covid tornati sotto il livello di guardia e la curva della mortalità che, seppure molto lentamente, comincia finalmente a scendere.

