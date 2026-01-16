L’Italia e l’Onu

La politica italiana si trova spesso di fronte a crisi internazionali senza sapere come gestirle. In questi casi, si sente spesso la frase “serve l’intervento dell’Onu”, che è diventata una sorta di formula magica pronunciata con aria grave e responsabile. Tuttavia, questo richiamo all’Onu sembra essere solo un modo per evitare di prendere decisioni concrete.

I leader italiani tendono a invocare l’Onu anche quando è chiaro che non sarà in grado di risolvere la crisi. Ad esempio, nel caso dell’Iran, dove il regime degli Ayatollah reprime duramente le proteste e viola i diritti umani, l’Onu non può fare nulla perché la Cina e la Russia, che hanno interesse economico e militare nel paese, esercitano il loro diritto di veto.

L’Onu è un organismo politico paralizzato dal diritto di veto delle grandi potenze, e non è in grado di risolvere le crisi internazionali che toccano gli interessi di queste potenze. Inoltre, l’Europa da sola non conta praticamente nulla sul piano geopolitico.

Il caso dell’Iran è emblematico: mentre a Teheran si violano i diritti umani, c’è chi continua a invocare l’Onu come se fosse una via praticabile. Tuttavia, è evidente che si tratta di una finzione consapevole, poiché la Cina e la Russia non permetteranno mai una vera condanna del regime degli Ayatollah.

In Italia, chi invoca l’Onu più spesso appartiene ai cosiddetti progressisti, non per amore del multilateralismo, ma per paura di prendere posizione. Attaccare l’Iran significa rischiare di sembrare filo-americani o filo-israeliani, e quindi si preferisce rifugiarsi nella nebbia delle parole: dialogo, moderazione, de-escalation, Onu.

Questo progressismo ha perso il coraggio della realtà e ha trasformato i diritti umani in una variabile ideologica, difendendoli solo se non disturbano la propria narrazione identitaria. Se il carnefice è anti-occidentale, si abbassa lo sguardo, e si invoca una procedura per non prendere posizione. Il paradosso è tragico: chi si proclama paladino dei diritti umani finisce per proteggere, di fatto, i regimi che li calpestano, purché non siano allineati con Washington o Bruxelles.