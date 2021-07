Il 21 settembre 2020 ho scoperto di essere positivo al coronavirus, via email, con i risultati di un tampone molecolare scansionati in allegato, dopo aver inviato una copia della mia patente alla struttura convenzionata dove avevo fatto il test. All’epoca mi trovavo a Milano e l’operatore sanitario che mi aveva effettuato il tampone mi aveva detto che avrei trovato i risultati dopo qualche giorno sul mio fascicolo sanitario elettronico. Era la prima volta che sentivo nominare quello strumento, cui però non avrei potuto comunque accedere: ero residente in Liguria, il mio medico di base era a Genova e – mi era stato detto dall’operatore – non c’era modo, vivendo in un’altra regione, di avere accesso online all’esito del mio tampone. Avrei dovuto recarmi di persona alla struttura sanitaria oppure mandare un’email – opzione che alla fine ho scelto, non volendo violare l’isolamento.

Dopo sei mesi dalla prima ondata – la seconda sarebbe arrivata di lì a poche settimane – non esisteva ancora un sistema per scaricare con un paio di clic i risultati di un test fatto in una regione diversa da quella di residenza e in cui si aveva il proprio medico di base. Pensavo che il disguido dovesse dovuto ai tanti tamponi che si stavano facendo in quel periodo per la riapertura delle scuole, ma mi sbagliavo.

In teoria il fascicolo sanitario elettronico, spiega il suo sito ufficiale, è “lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente”. Detta altrimenti, un portale dove consultare, per esempio, i risultati di esami medici, scaricare le ricette prescritte dal medico, prenotare una visita o accedere ad altri servizi simili. Come vedremo in questo approfondimento, numeri alla mano, a oggi la pratica si discosta parecchio dalla teoria.

Il fascicolo sanitario elettronico, a quasi 10 anni dalla sua nascita, resta uno strumento largamente inutilizzato dalla maggior parte dei medici, dei cittadini e delle aziende sanitarie. Esistono eccezioni a livello di singole regioni, ma il quadro nazionale rimane ancora poco confortante. Il governo ha promesso all’Unione europea di metterci mano nel prossimo futuro con le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosidetto Pnrr).

Una rivoluzione per cittadini e medici

Partiamo della sostanza: che cos’è in concreto il fascicolo sanitario elettronico? Quando illustrano lo strumento, le autorità sanitarie – nazionali e regionali – ne parlano sempre come di una vera e propria rivoluzione per medici e cittadini, che però, come vedremo, nella praticità di tutti i giorni resta ancora soltanto un ideale.

“L’assistito è al centro del sistema con la sua storia sanitaria e ogni azione medica che lo riguarda viene tracciata e codificata, evitando anche la ripetizione di indagini cliniche non necessarie”, spiega per esempio il sito ufficiale sul monitoraggio del fascicolo sanitario elettronico, che è gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), parte del ministero dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Tra i vantaggi per il cittadino ci sono i seguenti slogan: “Niente più carte da portare con sé e maggiore sicurezza”, “Niente più prestazioni sanitarie superflue” e “Un supporto concreto nei casi di emergenza”, con una “Totale gestione della privacy”. Tra i vantaggi per i medici, invece, il Fse serve a “Migliorare il servizio di assistenza socio-sanitaria” e ad avere un’”Assistenza più veloce ed economica”.

Detta in parole semplici, i principali obiettivi del fascicolo sanitario elettronico sono agevolare l’assistenza del paziente, facilitare l’integrazione di diverse competenze professionali e fornire una base informativa consistente, con tutti i dati sanitari di ogni cittadino. Qualcosa pensato per migliorare la qualità di servizi come prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; per potenziare la ricerca scientifica, in campo medico ed epidemiologico; e per sostenere la programmazione sanitaria e la sua valutazione.

“Il Fse rappresenta un pilastro all’interno delle iniziative che si inseriscono nel percorso verso la sanità digitale, oltre a costituire il principale fattore abilitante per il raggiungimento di significativi incrementi della qualità dei servizi erogati in ambito sanitario e dell’efficienza, grazie al contenimento e all’ottimizzazione dei costi ad esso associati”, sottolinea il sito ufficiale. “Il fascicolo consentirà, in particolare, la costruzione di un punto unico di condivisione e aggregazione delle informazioni rilevanti e di tutti i documenti sanitari e socio-sanitari relativi al cittadino, generati dai vari attori del Ssn e dai servizi socio-sanitari regionali”.

A parole l’iniziativa sembra davvero qualcosa di innovativo, pensata per cambiare volto all’accesso ai servizi sanitari nel nostro Paese. I problemi però sono parecchi e hanno le proprie radici parecchio tempo fa.

Una storia lunga più di dieci anni

Di fascicolo sanitario elettronico (noto anche con la sigla Fse) si sente parlare in Italia ormai da oltre 10 anni. Gazzetta Ufficiale alla mano, questo strumento è stato istituito (art. 12) con il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, poi convertito con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Come spiega un dossier del Parlamento, l’obiettivo del decreto-legge era stato quello di “completare e rendere coerente il quadro normativo in materia, privo di una disciplina organica a livello nazionale, a fronte di numerose iniziative progettuali avviate in contesti regionali”. In pratica, alcune regioni, prima su tutte l’Emilia Romagna, avevano da tempo iniziato a dotarsi di strumenti simili ai fascicoli sanitari elettronici e il legislatore era intervenuto per cercare di dare una cornice a livello nazionale a queste iniziative. Come vedremo, l’obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto.

Già un paio di anni prima dell’intervento legislativo, a novembre 2010, erano state presentate le linee guida nazionali, cui avevano lavorato, tra gli altri, il ministero della Salute e le Regioni e che sarebbero poi servite da base per l’avvio dell’implementazione del Fse. Dopo il decreto legge del 2012, con un intervento nel 2013 si era stabilito che entro il 30 giugno 2015 le Regioni e le Province Autonome sarebbero state tenute a istituire il Fse. A settembre 2015 è così stato pubblicato, con un decreto del presidente del consiglio dei Ministri, il regolamento in materia di Fse, con gli elementi minimi che ogni fascicolo regionale doveva avere, dai dati identificativi dell’assistito ai referti medici.

Ma come riassume il sito ufficiale del Fse, negli anni successivi ci sono stati altri interventi normativi, per cercare di risolvere le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Meglio: a causa della frammentazione del sistema sanitario su base regionale, chi era partito prima con la creazione del proprio Fse ha raccolto i risultati migliori, mentre molte regioni sono rimaste indietro.

Uno degli ultimi interventi in ordine di tempo è stato approvato nel pieno della pandemia di Covid-19, con il cosiddetto decreto Rilancio (il n. 34 del 19 maggio 2020, poi convertito con la legge n. 77 del 17 luglio). Tra le altre cose, questo decreto ha reso più agevole e automatica l’attivazione del fascicolo sanitario elettronico (non serve più il consenso esplicito del cittadino per l’attivazione) e ha esteso le tipologie di dati sanitari che confluiscono su questo strumento, includendo anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del Sistema sanitario Nazionale (Ssn).

Anche in questo caso un conto è quello che è stato scritto nelle leggi, un altro è quello che si è tradotto, e si sta traducendo, nel concreto.

Ogni Regione va per la sua strada

Nella homepage, il sito ufficiale del Fse mostra qual è lo stato di attuazione dello strumento nelle singole regioni, anche se non tutti i dati sono aggiornati allo stesso periodo di tempo, dunque vanno presi con cautela. Semplificando un po’, questo indicatore è una media, tra le varie cose, dello stato di implementazione dei singoli servizi minimi previsti dal piano nazionale per il Fse.

Come si vede dalla Figura 1, la situazione sembra essere tutto sommato positiva.

Figura 1. Stato di attuazione del Fse in Italia – Fonte: Agid

Il fascicolo sanitario elettronico è attivo in 21 regioni su 21 (contando in modo distinto le due province autonome di Trento e Bolzano). A parte Liguria (86 per cento), Umbria (85 per cento) e Abruzzo (36 per cento), tutte le regioni hanno percentuali di attuazione del Fse oltre il 90 per cento. Al 100 per cento troviamo la Lombardia, la Toscana, la Puglia e la Sicilia, mentre molte regioni, come Lazio ed Emilia Romagna, sono al 99 per cento. A livello nazionale i fascicoli sanitari attivi sono invece quasi 53 milioni. Prima dello scoppio della pandemia, nei primi 3 mesi del 2020, gli assistiti che avevano dato il consenso ad alimentare il Fse erano oltre 13,3 milioni, un numero sensibilmente cresciuto nei mesi successivi grazie alle disposizioni viste prima del decreto Rilancio.

Le cose iniziano a farsi meno incoraggianti quando si va a oltre queste prime percentuali. Innanzi tutto, va sottolineato che 4 regioni (Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia) sono riuscite a mettere in piedi il loro Fse solo grazie all’infrastruttura messa a disposizione dal ministero dell’Economia e delle Finanze, nello specifico da Sogei, una società di tecnologia controllata dallo stesso Mef. In secondo luogo, basta fare una panoramica sulle varie homepage dei fascicoli sanitari elettronici delle 21 regioni (qui la lista integrale) per accorgersi che, di fatto, ognuno è un mondo a sé.

Prendiamo l’esempio della Liguria, la regione dove ho la residenza e il medico di medicina generale. Sull’Fse ligure i servizi a disposizione sono essenzialmente 4:

consultare i documenti caricati dal medico, come le prescrizioni (al momento, sul mio Fse, ho soltanto un documento, quello sul consenso al trattamento dei miei dati sanitari sul fascicolo);

cambiare il medico di medicina generale;

consultare gli appuntamenti prenotati con il Centro unico di Prenotazione (il cosiddetto Cup);

consultare il proprio Profilo sanitario Sintetico (chiamato Patient summary in inglese), con le informazioni principali sulla salute del paziente, caricate dal medico (al momento il mio profilo è vuoto, avendo attivato il Fse da pochi mesi).

Come abbiamo visto prima, la Liguria è all’86 per cento di attuazione del proprio Fse, ma basta prendere altre regioni per rendersi conto di quanti servizi in meno vengono offerti. In Lombardia, per esempio, è possibile prenotare visite specialistiche o consultare le esenzioni attive per malattie croniche o rare, di invalidità e di reddito. In Emilia Romagna, invece, è addirittura presente un’applicazione regionale per smartphone.

Ricapitolando: tutte le regioni sono al momento dotate di un fascicolo sanitario elettronico, ma a seconda della regione di residenza ogni cittadino italiano può accedere a una serie di servizi più o meno limitati.

Le disparità di opportunità messe a disposizione dei singoli cittadini aumentano poi se si guarda ai dati di effettivo utilizzo del fascicolo sanitario elettronico da parte di medici e pazienti.

In molte regioni medici e pazienti non usano il fascicolo

Partiamo dai medici: quanti sono quelli che davvero utilizzano il fascicolo sanitario elettronico? Il Grafico 1 mostra, con dati aggiornati alla fine del secondo trimestre del 2021, quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno utilizzato il Fse rispetto al numero di medici abilitato all’uso. Come si vede, in 6 regioni su 21 i livelli di utilizzo sono praticamente pari a zero. Solo in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 100 per cento.

Grafico 2. Medici e pediatri che hanno utilizzato il Fse – Fonte: Agid

Le percentuali di utilizzo da parte dei medici crollano se si guarda un secondo indicatore: il numero di Patient summary forniti dai medici rispetto al numero complessivo di Fse attivati (Grafico 3). Quasi tutte le regioni registrano percentuali pari a zero, tranne il Friuli Venezia Giulia (1 per cento), la Sicilia (21 per cento), l’Umbria (27 per cento) e la Valle d’Aosta (89 per cento).

Grafico 3. Medici e pediatri che alimentano il Fse – Fonte: Agid

Il quadro non migliora di molto se si passa dall’utilizzo dei medici a quello che ne fanno i pazienti del fascicolo.

Come abbiamo visto prima, al momento secondo Agid quasi 53 milioni di persone hanno un fascicolo sanitario attivo in Italia. Nelle statistiche sull’utilizzo del Fse da parte dei pazienti, con “cittadini che hanno attivato il Fse” il monitoraggio di Agid fa riferimento al numero di assistiti che hanno dato il consenso per rendere operativo il proprio fascicolo. Come abbiamo visto prima, il decreto Rilancio ha però reso automatica questa procedura e il consenso esplicito non necessario, facendo aumentare notevolmente i numeri nell’ultimo anno. Prima del decreto, solo 13 milioni di persone circa avevano dato il consenso esplicito ad attivare il Fse. Anche su questo fronte c’è un’ampia differenza tra le regioni.

Secondo i dati del monitoraggio, solo in Sardegna sembra essere al momento stata raggiunta la soglia del 100 per cento di assistiti che hanno attivato il Fse, mentre in Lombardia siamo al 99 per cento e in Veneto al 97 per cento (Grafico 4). Ma i singoli indicatori delle varie regioni – soprattutto quelle con percentuali molto basse – vanno presi con cautela, non essendo tutti aggiornati al secondo trimestre del 2021. Regioni come Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano, per esempio, hanno percentuali di Fse attivati pari allo zero per cento, ma le loro rilevazioni sono ferme a prima del decreto Rilancio.

Grafico 4. Assistiti che hanno dato il proprio consenso all’alimentazione del Fse rispetto al numero totale dei cittadini assistiti della regione – Fonte: Agid

Le percentuali scendono ancora più in basso se si prendono in considerazione i dati dei pazienti che hanno effettuato almeno un accesso al proprio Fse rispetto al totale degli assistiti per i quali è stato messo a disposizione almeno un referto negli ultimi 90 giorni. In base alle statistiche aggiornate al secondo trimestre del 2021, le regioni dove i cittadini usano, per così dire, di più il proprio fascicolo sanitario elettronico sono Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sardegna e Valle d’Aosta (Grafico 5).

Grafico 5. Cittadini che hanno utilizzato il Fse – Fonte: Agid

L’Agid mette a disposizione anche il monitoraggio di un terzo gruppo di soggetti che può accedere e caricare documenti sui fascicoli elettronici: gli operatori sanitari, per esempio delle Asl. Come per medici e pazienti, anche qui c’è una forte disomogeneità tra le regioni. Alla fine del secondo trimestre del 2021, solo in Lombardia, provincia autonoma di Trento e Toscana il 100 per cento degli operatori sanitari è stato abilitato all’Fse (Grafico 6).

Grafico 6. Operatori sanitari abilitati al Fse – Fonte: Agid

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana sono invece le uniche 3 regioni sopra al 90 per cento, e vicine al 100 per cento, per quanto riguarda il numero di referti strutturati digitalizzati resi disponibili nei fascicoli sanitari elettronici rispetto al totale dei referti prodotti dalle aziende sanitarie (Grafico 7): “In questa fase di avvio i referti presi in considerazione per il monitoraggio sono unicamente quelli di laboratorio”, sottolinea però il sito del monitoraggio.

Grafico 7. Aziende sanitarie che alimentano il Fse – Fonte: Agid

Ricapitolando: se da un lato il fronte dell’attuazione del fascicolo sanitario elettronico ha fatto grandi passi avanti negli anni recenti, dall’altro lato il fronte dell’utilizzo rimane ancora fermo al palo in parecchie regioni. Perché?

Le ragioni del fallimento

Per capire i motivi della rivoluzione mancata del fascicolo sanitario elettronico abbiamo parlato con Chiara Sgarbossa, direttrice dell’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità del Politecnico di Milano, che da tempo analizza nel dettaglio l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico in Italia e promuove lo sviluppo digitale in ambito sanitario.

La prima causa delle fatiche del fascicolo sanitario elettronico riguarda la comunicazione di questo strumento: “Secondo le nostre rilevazioni, nel 2021 il 38 per cento degli italiani ha risposto sì alla domanda Ha mai sentito parlare del fascicolo sanitario elettronico?, percentuale che scende al 12 per cento per la domanda Lo hai mai utilizzato? – ha spiegato Sgarbossa. a Italian Tech – È vero che sono dati in crescita rispetto al 2019, quando erano rispettivamente il 21 per cento e il 6 per cento, ma rimangono percentuali comunque basse, con forti differenze tra aree geografiche”. Al Nord Est la percentuale della conoscenza arriva al 50 per cento e l’utilizzo al 19 per cento, mentre al Sud e sulle isole il livello di conoscenza si abbassa al 30 per cento e l’utilizzo al 6 per cento.

“In generale, quello che non ha funzionato, dal lato cittadini, è che non si è fatta la comunicazione dell’esistenza del fascicolo – ha aggiunto Sgarbossa – La comunicazione deve spesso partire dai medici di base, per i quali questo sistema è un altro strumento che si aggiunge alla loro cartella clinica, che hanno nel proprio studio, e che quindi, se non correttamente integrato con le altre cartelle, rischia di essere una zavorra”.

È proprio sul fronte dei medici di base che sembrano esserci le maggiori resistenze, che evidentemente si traducono poi in uno scarso sostegno allo strumento: “Il fascicolo sanitario elettronico è un’occasione persa per una lunga serie di motivi: il problema non è l’idea del fascicolo in sé, ma i suoi limiti, per come è stato implementato e per come si è sviluppato nel concreto”, ha spiegato a Italian Tech il dottor Renzo Le Pera, vicesegretario nazionale della Federazione italiana Medici di famiglia (Fimmg). “Premesso che, come per tutta la sanità, ci sono differenze da regione a regione, gli incentivi per le parti in gioco sono diversi. Se per i cittadini il fascicolo è sostanzialmente un archivio in cui consultare buona parte dei loro dati sanitari, se per le amministrazioni sanitarie è uno strumento utile per controllare i flussi degli accertamenti, per i medici di base, nella maggioranza dei casi il fascicolo non serve a niente, così come per i medici di urgenza”.

Secondo Le Pera, una delle prime criticità riscontrate dai medici di base è l’organizzazione del fascicolo: “I contenuti sono organizzati per data e non per il tipo di problema del paziente, il che rende molto complicata la consultazione, soprattutto per i pazienti più anziani e cronici – ci ha spiegato il vicesegretario nazionale della Fimmg – Il medico di famiglia ha poi già i dati dei suoi pazienti. Se ha la fortuna di essere in una regione attrezzata dal punto di vista informatico, le ha nella sua cartella elettronica, organizzata in maniera molto più razionale”.

Come abbiamo visto prima, il decreto Rilancio ha stabilito che anche le prestazioni erogate fuori dall’Ssn, per esempio da strutture private, finiscano sul fascicolo sanitario elettronico. Ma secondo Le Pera, nella pratica, questo avviene in rari casi: “In più non bisogna dimenticare che il cittadino, quando vuole, può eliminare i dati e i documenti a suo piacimento dal fascicolo sanitario elettronico per rispettare il suo consenso e la privacy. Il che rischia di inficiare l’utilità dei documenti che, per esempio, i medici di urgenza possono consultare lì sopra”. Ancora: “Infine, troppo spesso i documenti sono caricati in formati che non aiutano la consultazione, per esempio in pdf”.

Riassumendo: secondo Fimmg, mentre l’utilità clinica del fascicolo sanitario elettronico è poca o nulla, quella per i cittadini è di avere, sostanzialmente, un archivio digitale, quella per l’amministrazione è di avere uno specchio abbastanza fedele, ma non completo, dei flussi sanitari.

Ricordiamo però, come rivelato da una recente analisi dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, che in Italia circa il 60 per cento dei medici specialisti e dei medici di medicina generale ha sufficienti competenze digitali di base, legate all’uso di strumenti digitali nella vita quotidiana. Ma la percentuale crolla al 4% se si considera il raggiungimento di un livello soddisfacente in tutte le aree delle competenze digitali professionali (le cosiddette eHealth Competences).

C’è poi il fronte delle aziende sanitarie, che come abbiamo visto sopra hanno ancora percentuali parecchio basse di utilizzo dell’Fse. Qui il problema principale sembra essere di tipo strutturale: “Le aziende sanitarie non alimentano il fascicolo a causa della loro scarsa digitalizzazione – ci ha detto Sgarbossa – Per esempio, non si può dare per scontato che tutte le Asl o le strutture ospedaliere abbiano i documenti in digitale, in un formato standardizzato idoneo al fascicolo sanitario elettronico, e che i loro sistemi siano perfettamente integrati con quelli regionali”.

Proprio su questo punto vuole intervenire il Pnrr, i cui interventi sul fascicolo sanitario elettronico devono però essere ancora definiti con più precisione.

Che cosa promette il Pnrr del governo Draghi

L’investimento 1.3 della Missione numero 6 del Pnrr, quella dedicata alla Sanità, punta (tra le altre cose) a potenziare il fascicolo sanitario elettronico, “al fine di garantirne la diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte di assistiti e operatori sanitari”.

Secondo il testo approvato dal governo Draghi, che ha ricevuto il via libera dell’Unione europea, l’Fse dovrà svolgere tre funzioni chiave:

essere un punto di accesso per persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dall’Ssn;

per persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dall’Ssn; fornire una base dati per i professionisti sanitari, con informazioni cliniche omogenee, che includeranno l’intera storia clinica del paziente;

per i professionisti sanitari, con informazioni cliniche omogenee, che includeranno l’intera storia clinica del paziente; diventare uno strumento utile per le Asl, che potranno utilizzare le informazioni cliniche a disposizione per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari.

Detta così, nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto promesso negli ultimi 10 anni con il fascicolo.

Il progetto promosso dal Pnrr prevede due interventi fondamentali: da un lato ci sarà “la piena integrazione di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati”, con “la creazione e implementazione di un archivio centrale, l’interoperabilità e piattaforma di servizi, la progettazione di un’interfaccia utente standardizzata e la definizione dei servizi che il Fse dovrà fornire”; dall’altro, “l’integrazione dei documenti da parte delle regioni all’interno del Fse”, con il supporto finanziario richiesto, anche in termini di capitale umano.

Maggiori dettagli sono contenuti nelle schede, in lingua inglese, presentate alla Commissione Ue per la valutazione del nostro piano nazionale. Qui si scopre che per il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico il Pnrr stanzia, da qui al 2026, una cifra pari a oltre 1,3 miliardi di euro.

Prima di vedere le singole voci di questa cifra, va sottolineato che è molto difficile sapere al momento quante risorse, negli ultimi nove anni circa, sono finite a finanziare il sistema del fascicolo sanitario elettronico, come ha confermato a Italian Tech anche il Politecnico di Milano. Una delle difficoltà di stima viene dal fatto che, come abbiamo visto, la gestione del progetto è alla fine in capo alle regioni. Per avere un ordine di grandezza più recente nel tempo, sappiamo che nel periodo 2018-2021 lo Stato e le regioni si sono accordate di impiegare sul fascicolo sanitario elettronico circa 210 milioni di euro complessivi, per interventi più vari, dall’interoperabilità alla comunicazione, passando per la digitalizzazione dei documenti sanitari. Una cifra che evidentemente non è stata ritenuta sufficiente, visti i nuovi finanziamenti in arrivo.

Tornando sul Pnrr, circa 200 milioni di euro degli investimenti per l’Fse sono stati stanziati per favorire l’interoperabilità dei dati tra le regioni, facendo leva sulla già esistente Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (Ini), che al momento presenta non pochi problemi: “Esiste la piattaforma di interoperabilità Ini, dove si indicizzano i vari documenti e dove i fascicoli di una regione, nel caso un cittadino si trasferisca altrove, possono essere recuperati. Però questo non funziona ancora del tutto”, ha sottolineato sempre Sgarbossa a Italian Tech – Da un lato si dovrebbero dare chiare indicazioni alle regioni su come implementare servizi aggiuntivi e innovativi in modo uniforme, senza toccare quanto già messo in piedi, con indicatori precisi di monitoraggio e di controllo. Dall’altro lato si deve fare di più per garantire il servizio dell’interoperabilità. Tutti i fascicoli delle 21 regioni sono diversi a livello di interfaccia, a parte quelli delle regioni in regime di sussidiarietà, e diversi rispetto ai servizi che sono disponibili. Questo è un limite del nostro sistema, perché non garantisce l’universalismo e l’equità di trattamento tra tutti i cittadini italiani”.

Oltre 610 milioni di euro sono invece destinati a misure per incentivare un maggiore utilizzo del Fse da parte dei medici di base, anche con interventi per aumentare le competenze digitali del personale sanitario. L’obiettivo promesso all’Ue dal governo Draghi è quello di raggiungere entro la fine del 2025 la percentuale dell’85 per cento di medici di base, a livello nazionale, che alimentano il fascicolo sanitario elettronico. La distribuzione delle risorse alle singole regioni avverrà sulla base del raggiungimento dei target prefissati.

Al momento le operazioni per rilanciare il fascicolo sanitario elettronico restano un cantiere aperto. A fine giugno si è riunito il Comitato interministeriale per la Transizione digitale (Citd) (istituito con il decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021), che “ha il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni”. Nella riunione, spiega il ministero dell’Innovazione tecnologica, è stata formalizzata la costituzione di un gruppo di lavoro (composto da ministero della Salute, ministero per l’Innovazione e ministero dell’Economia e da rappresentanti tecnici e di enti territoriali) che entro il 30 settembre 2021 dovrà presentare il piano operativo dell’iniziativa per il rilancio del fascicolo sanitario elettronico.

“Dal mio punto di vista spero non si faccia tabula rasa di quanto sviluppato negli ultimi anni – ci ha confessato Sgarbossa – Il primo punto su cui intervenire è sicuramente quello sull’interoperabilità».

Disponibilità a far funzionare una volta per tutte questo strumento sembra esserci ancora anche tra i medici di base, nonostante le vicissitudini: “La difesa dell’esistente può solo che essere negativa – ha detto il dottor Le Pera a Italian Tech – Vedremo però se si riuscirà nel concreto a intervenire su tutti i problemi che il fascicolo sanitario elettronico ha”.