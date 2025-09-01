L’Italia e l’intelligenza artificiale: opportunità da esplorare

L’Italia mostra un forte interesse per l’intelligenza artificiale (AI), ma resta ancorata alla teoria. Le imprese italiane tendono a utilizzare soluzioni straniere, mentre la ricerca accademica fatica a interfacciarsi con il mondo industriale. Le iniziative esistenti, pur promettenti, non si traducono in un ecosistema consolidato. Nonostante crescite significative degli investimenti, il mercato italiano rimane irrilevante su scala globale, con una spesa in AI che ha superato i 1,2 miliardi di euro ma è lontana da paesi come Germania e Francia.

Solo una piccola parte delle aziende adotta strumenti di AI generativa, con la maggioranza dei progetti che non supera lo stadio di prototipo. Il divario tra grandi aziende e PMI è marcato: solo una piccola percentuale di medie e piccole imprese ha avviato progetti in questo campo. Ciò porta a un’adozione diseguale, concentrata principalmente in settori come finanza e telecomunicazioni, lasciando inerte altri ambiti come la manifattura e il turismo.

La pubblica amministrazione, che potrebbe giocare un ruolo chiave nell’innovazione grazie ai dati a disposizione, contribuisce solo in modo marginale alla spesa in AI. I progetti proposti spesso restano sulla carta, senza un vero coordinamento e una strategia operativa chiara.

Vi sono realtà promettenti, come Startup altamente innovative e competenti nel settore AI, ma faticano a scalare e spesso si trasferiscono all’estero. Mentre l’Italia ha il potenziale per sviluppare una propria AI, manca un sistema che colleghi ricerca, industria e pubblica amministrazione. Senza una rete solidale e coordinata, il futuro dell’AI Made in Italy rimane incerto.