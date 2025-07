L’Italia e l’innovazione: opportunità e sfide tecnologiche

L’innovazione tecnologica in Italia si trova in una posizione ambivalente: da un lato, il Paese dispone di talenti e competenze di alto livello, dall’altro, però, stenta nel convertire queste eccellenze in vantaggi economici. Secondo il Critical and Emerging Technologies Index dell’Università di Harvard, l’Italia si colloca tra le economie avanzate in una posizione deficitaria, evidenziando una crescente distanza rispetto a potenze come Germania, Francia e Regno Unito.

La mancanza di un disegno strategico a lungo termine e una governance unitaria sono tra i fattori principali del ritardo nel settore tecnologico. Nonostante l’Italia possieda importanti risorse, come il supercomputer Leonardo e competenze nell’intelligenza artificiale, le startup faticano a emergere, con meno del 10% dei capitali attratti dalle compagnie francesi nel 2023.

Il report presentato alla Camera dei Deputati propone la creazione di un Fondo Nazionale per la Crescita dell’Intelligenza Artificiale, in grado di attrarre investimenti pubblici e privati, e allo stesso tempo suggerisce un piano nazionale per formare talenti e migliorare le infrastrutture.

Nel settore delle biotecnologie, l’Italia ha dimostrato capacità scientifiche elevatissime ma si trova davanti a limitazioni normative e finanziamenti insufficienti, mentre nell’industria dei semiconduttori, pur avendo una buona rete di aziende, manca una strategia complessiva per affrontare i segmenti più avanzati.

Anche nel campo spaziale, dove l’Italia ha una tradizione significativa, il sostegno pubblico domina, e ci sono necessità urgenti di rilancio attraverso startup e collaborazione internazionale. Per le tecnologie quantistiche, nonostante un’ambiziosa strategia, gli investimenti restano sottodimensionati.

In sintesi, l’Italia ha le potenzialità per eccellere nell’ambito dell’innovazione tecnologica, ma necessità di scelte politiche coraggiose e di una ristrutturazione sistematica per non rimanere indietro.