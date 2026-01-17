L’Italia e la colpa degli immigrati

Ogni volta che una società attraversa una fase di impoverimento materiale e simbolico, si verifica un errore che non nasce dal basso, ma viene costruito dall’alto. Questo errore consiste nel far credere che il declino del proprio tenore di vita sia colpa degli immigrati, anziché delle politiche economiche, delle scelte fiscali, delle trasformazioni del lavoro o dello smantellamento del welfare.

L’immigrato diventa una figura retorica, un segnaposto del conflitto che non si vuole nominare, e permette di spostare la rabbia e la frustrazione verso chi sta peggio o è più vulnerabile. Questa operazione è antica, ma oggi è scientificamente orchestrata.

Il peggioramento delle condizioni di vita in Occidente non è un accidente, ma il risultato di scelte politiche precise, spesso condivise da governi di colore diverso, che hanno ridotto lo Stato sociale, compresso il costo del lavoro e finanziarizzato l’economia. La stagnazione salariale, l’erosione del potere d’acquisto e la precarizzazione dell’esistenza non sono calamità naturali, ma politiche pubbliche.

Quando queste conseguenze diventano troppo evidenti, si costruisce un conflitto identitario anziché discutere di redistribuzione e di lavoro. L’immigrato diventa il capro espiatorio perfetto, presente ma privo di potere, visibile ma invisibile nei luoghi decisionali. Viene rappresentato come colui che “ruba”, “pesa”, “approfitta”, mentre il sistema che produce scarsità non viene chiamato in causa.

Questa dinamica non è un’eccezione italiana, ma in Italia assume una forma particolarmente istruttiva. I governi promettono protezione identitaria mentre smontano la protezione sociale, alzano muri simbolici mentre abbassano le tutele, invocano l’ordine mentre accettano il disordine del mercato come destino inevitabile.

Il risultato è una società che interiorizza la propria sconfitta e la sublima in rancore, chiedendosi chi stia “tagliando la fila” anziché pretendere servizi migliori o reclamare diritti. una pedagogia del risentimento che educa alla rinuncia e alla competizione permanente, mascherandole da difesa dell’identità.

Il vero miracolo politico del populismo contemporaneo è riuscire a trasformare la perdita materiale in consenso, facendo sì che chi sta peggio difenda politiche che lo danneggiano, purché queste politiche colpiscano qualcun altro prima. un meccanismo perverso ma estremamente efficace, che lavora sulle emozioni primarie: la paura, l’invidia, il senso di ingiustizia percepita.

Basterebbe spostare di poco lo sguardo per vedere che la correlazione tra immigrazione e declino del tenore di vita non regge alla prova dei fatti. I paesi con maggiori flussi migratori non sono automaticamente quelli con i salari più bassi o i servizi peggiori. L’immigrazione diventa un problema sociale solo quando viene gestita come strumento di dumping, quando viene lasciata nella marginalità, quando serve a creare manodopera ricattabile.

Continuare a confondere causa ed effetto significa condannarsi a una guerra tra poveri senza fine, mentre le vere linee di frattura restano intatte. Significa accettare un racconto che assolve chi governa e colpevolizza chi subisce, rinunciando a qualsiasi idea di giustizia sociale in nome di una sicurezza immaginaria. una scelta politica, prima ancora che culturale.

Forse è arrivato il momento di dirlo con chiarezza: il declino non viene da fuori, viene da dentro, da decisioni prese, da priorità stabilite, da interessi difesi. L’immigrato non è il nemico del benessere perduto, è il testimone muto di un sistema che ha smesso di funzionare per molti e continua a funzionare benissimo per pochi. Finché non si avrà il coraggio di affrontare questo nodo, continueremo a discutere di fantasmi, mentre la casa brucia.