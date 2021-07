L’Italia quest’anno ha trionfato agli Eurovision Song Contest con i Maneskin e la nostra nazionale italiana è riuscita a conquistare la coppa degli europei di calcio ad Euro 2020: è la prima volta che succede.

Italy becomes the first country to win #Eurovision and the UEFA European Championship in the same year. #Euro2020Final pic.twitter.com/GtyqexjIe7 — Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2021

E pensare che poche ore prima che si tenesse la partita Italia Inghilterra, i profili social di Eurovision Song Contest hanno scritto: “Lo sapevate che nessun paese ha mai vinto l’Eurovision e gli Europei nello stesso anno?“.

Did you know…no country has ever won Eurovision and the men’s Euros in the same year 👀 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021

E INVECE.. Tweet invecchiato malissimo.

Tweets that aged poorly: https://t.co/7jAI6nhDu4 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021

Congratulations Italy! 🇮🇹🏆🏆 The first country to win Eurovision and the men’s European Championships in the same year! 👏🤩👏 pic.twitter.com/lfSlYzIwJt — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021

#Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno reso onore allo sport #EURO2020 🇮🇹 pic.twitter.com/2iz6xy1h9o — Quirinale (@Quirinale) July 11, 2021

Italia, un grande anno per il nostro paese

L’Italia quest’anno, oltre ad aver gioito per la vittoria dei Maneskin agli Eurovision Song Contest e per la nazionale agli Euro 2020, può vantare anche un secondo posto al torneo mondiale di tennis (prima volta per un italiano ad essere arrivato in finale), un Golden Globe a Laura Pausini ed infine il film Disney, Luca.