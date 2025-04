L’Italia attende i dazi di Trump, Meloni: “Effetto pesante”

“È evidente che l’introduzione di nuovi dazi” da parte degli Stati Uniti “avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la cerimonia di consegna del Premio Maestro dell’arte della cucina italiana a Palazzo Chigi. Le misure dovrebbero essere formalizzate dal presidente americano Donald Trump, il 2 aprile. Meloni ha espresso preoccupazione anche per gli effetti negativi sui consumatori americani, sottolineando che i dazi limiterebbero l’accesso alle eccellenze italiane solo a chi può permetterselo. Ha ribadito l’importanza di lavorare per evitare una guerra commerciale che non porterebbe vantaggi a nessuna delle parti coinvolte, ma ha riconosciuto la necessità di considerare misure difensive per proteggere le produzioni italiane.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito i dazi un “errore profondo” e ha sottolineato l’importanza di una risposta coesa e determinata da parte dell’Europa. Durante un incontro con il presidente estone Alar Karis al Quirinale, Mattarella ha evidenziato la necessità di recuperare relazioni transatlantiche collaborative, suggerendo che l’Europa deve rispondere in modo unito alle sfide poste dai nuovi dazi americani. La situazione crea preoccupazioni sia per l’economia italiana che per le relazioni internazionali, e si auspica una soluzione che eviti escalation commerciali dannose. Le dichiarazioni dei leader evidenziano l’urgenza di affrontare la questione con attenzione e strategia per proteggere gli interessi nazionali e quelli europei.