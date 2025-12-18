11.7 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
L’Italia aggiorna norme lavoro

L’INPS ha illustrato le modifiche introdotte dall’art. 29, decreto legge n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 56, alla disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Queste modifiche sono state comunicate attraverso la Circolare del 16 dicembre, n. 150.

Le modifiche introdotte riguardano le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione dei termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro. Inoltre, sono state aggiornate le regole per i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, specificando requisiti e modalità di recupero in caso di violazioni.

