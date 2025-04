Listini Europei in Calo

Apertura negativa per i listini europei, con significative perdite in attesa dell’annuncio ufficiale sui dazi previsto per stasera. Milano perde lo 0,70%, Francoforte lo 0,84%, Parigi lo 0,45%, Londra lo 0,28% e Madrid lo 0,08%. La cautela sembra essere la parola d’ordine generale, e anche i mercati asiatici mostrano tendenze contrastanti, oscillando attorno alla parità, con Tokyo che segna un incremento dello 0,24%. Ieri anche i listini americani hanno mostrato un atteggiamento prudente; il Nasdaq ha guadagnato lo 0,87% mentre il Dow Jones ha ceduto lo 0,03%.

A Piazza Affari, intanto, la Consob ha approvato l’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Bpm, con la Bce che ha autorizzato Credit Agricole a salire fino al 19,9% dell’istituto milanese. Tuttavia, la reazione dei titoli è stata negativa, con Bpm che ha registrato una diminuzione dell’1,59% e Unicredit che ha perso l’1,16%.

Nel mercato delle materie prime, l’oro continua la sua corsa, arrivando a 3.117,21 dollari l’oncia. Il mercato del petrolio rimane stabile, con il Brent europeo fissato a 74,07 dollari al barile. Insomma, un inizio settimana caratterizzato da una certa instabilità e un’attesa cauta per le decisioni economiche imminenti.