Listini europei cauti tra casi Covid e dati USA

– Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. A preoccupare gli investitori è l’impennata dei casi di Covid in Cina, mentre gli operatori attendono il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. In calo il rublo sui minimi da 8 mesi contro il dollaro, dopo le restrizioni all’export di petrolio e gas russo. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.809,2 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio Light Sweet Crude Oil -2,07%, che ha toccato 77,32 dollari per barile, con il focus degli addetti ai lavori sulle riserve in USA.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +210 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,58%.

Tra i listini europei incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, tentenna Londra, che cede lo 0,38%; senza slancio Parigi, che negozia con un -0,03%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.789 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 25.795 punti, sui livelli della vigilia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su DiaSorin, che registra un rialzo dell’1,54%.

Sostanzialmente tonico Amplifon, che registra una plusvalenza dello 0,70%.

Guadagno moderato per Saipem, che avanza dello 0,59%.

Piccoli passi in avanti per Intesa Sanpaolo, che segna un incremento marginale dello 0,53%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -0,87%.

Sostanzialmente debole Leonardo, che registra una flessione dello 0,54%.

Si muove sotto la parità Tenaris, evidenziando un decremento dello 0,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus +5,83%, Tinexta +3,73%, Luve +1,85% e Seco +1,62%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS, che continua la seduta con -1,30%.

Contrazione moderata per Maire Tecnimont, che soffre un calo dello 0,91%.

Sottotono Industrie De Nora che mostra una limatura dello 0,84%.

Deludente SOL, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Giovedì 29/12/2022

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale preced. 1%

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile preced. 0,4%

10:00 Unione Europea: M3, annuale atteso 5%; preced. 5,1%

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale atteso 225K unità; preced. 216K unità

17:00 USA: Scorte petrolio, settimanale atteso -1,52 Mln barili; preced. -5,89 Mln barili.