Listini europei cauti nonostante le minacce di Trump

Le dinamiche dei mercati europei continuano a mostrare una certa resilienza di fronte alle recenti minacce di Donald Trump. Nella giornata odierna, i listini sono risultati cautamente ottimisti, con Milano che ha registrato un incremento dello 0,25%, mentre Parigi ha mantenuto una performance simile. Francoforte si è distinta come il miglior mercato, con un aumento dell’0,8%.

All’interno dei singoli settori, i titoli bancari hanno mostrato segni di debolezza, probabilmente a causa di qualche profit taking dopo i recenti guadagni, in attesa della pubblicazione dei risultati di Bpm e Popolare di Sondrio. Al contrario, Ferrari e Amplifon hanno visto un rimbalzo, recuperando terreno dopo essere state penalizzate per risultati trimestrali che non avevano soddisfatto le attese del mercato, in particolare per quanto riguarda le previsioni future.

Negli Stati Uniti, Wall Street ha aperto con un moderato rialzo, avvalendosi di un clima di attesa per rilanciati stimoli economici in un contesto macroeconomico che richiede attenzione.

Infine, nel mercato obbligazionario, il differenziale tra i Btp e il bund tedesco si mantiene basso, attorno agli 80 punti base, con i rendimenti in leggera diminuzione. In particolare, il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,45%.