Liste d’attesa: L’aumento delle rinunce alle cure in Sanità

La rinuncia alle cure da parte degli italiani a causa delle liste d’attesa è in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con un incremento particolarmente significativo previsto nel 2024, secondo i dati dell’Istat. Tonino Aceti, presidente di Salutequità, ha sottolineato durante l’incontro “Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea” che è fondamentale non solo valutare le performance, ma attuare interventi decisivi nelle Regioni per garantire l’effettiva applicazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) dove attualmente mancano.

