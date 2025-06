Liste d’attesa in sanità: serve una svolta culturale

Il dibattito sulla gestione delle liste d’attesa nel Servizio Sanitario Nazionale sta guadagnando attenzione. Il dottor Andrea Vannucci, docente di Programmazione, Organizzazione e Gestione Sanitaria all’Università di Siena, ha condiviso le sue riflessioni sulla questione attraverso la rivista Toscana Medica.

Vannucci sottolinea che le attuali soluzioni proposte da Governo e Regioni, pur essendo valide dal punto di vista organizzativo, non affrontano le cause profonde del problema. Chiama a una trasformazione culturale nel settore sanitario, evidenziando che le attuali pratiche sono dominate da logiche di efficienza piuttosto che da reali necessità cliniche. La medicina difensiva e l’idea che ogni sintomo debba portare a un accertamento immediato sono critiche che emergono dalla sua analisi.

Inoltre, Vannucci critica la narrazione emergenziale attorno al tema, che genera insicurezza nei cittadini e favorisce il ricorso al privato. Secondo lui, è fondamentale educare la popolazione sulla gestione delle attese e sulla necessità di valutare le priorità. La recente piattaforma nazionale di prenotazione, sebbene utile per la trasparenza, potrebbe creare illusioni di efficienza. Vannucci avverte che senza un aumento reale dell’offerta e una revisione dei criteri di accesso, l’implementazione tecnologica non ridurrà effettivamente i tempi d’attesa.

Per Vannucci, è necessario instaurare un “patto culturale” tra medici, istituzioni e cittadini, affinché la sanità pubblica possa gestire le aspettative in modo giustificato e recuperare il valore del tempo nella cura. Solo in questo modo si potrà garantire un sistema equo e realmente orientato alla salute.