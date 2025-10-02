Liste d’attesa in Lombardia: le sfide del sistema sanitario

In Lombardia le liste d’attesa continuano a suscitare preoccupazioni e polemiche. L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha annunciato l’assegnazione di 10 milioni di euro alle strutture private per diminuire i tempi di attesa per visite ed esami, una decisione che riceve critiche dai sindacati e dagli operatori sanitari.

Roberto Gentile, segretario generale di FIALS Lombardia, denuncia la precarietà del sistema sanitario pubblico, indicandolo come sempre più indebolito da politiche che favoriscono il privato. Gentile sottolinea che gli ospedali pubblici soffrono per una carenza cronica di personale, aggravata da condizioni di lavoro difficili che spingono molti professionisti a lasciare il settore pubblico. Inoltre, i cantieri in corso e l’implementazione di nuove tecnologie limitano ulteriormente la capacità di erogare prestazioni.

FIALS chiede un piano straordinario per rafforzare il personale sanitario, con assunzioni stabili e una valorizzazione economica delle professionalità già presenti. È fondamentale rendere la sanità pubblica attraente per i giovani professionisti per evitare ulteriori perdite di competenze verso il privato.

In ambito organizzativo, il sindacato richiede una riorganizzazione delle agende e un sistema di prenotazione integrato e trasparente, oltre a investimenti nella medicina di prossimità per alleviare la pressione sugli ospedali.

Da parte sua, Stefano De Caro di Forza Italia riconosce validità alle critiche e propone un Piano strategico per il Servizio Sanitario Pubblico, che includa medici di base nelle Case della Comunità e ambulatori pubblici aperti anche nei weekend, oltre a un aumento dei posti letto e del personale. L’obiettivo è garantire una sanità più vicina, efficiente e giusta per i cittadini.