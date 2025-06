Liste d’attesa: il Decreto 73/2024 tra promesse e realtà

Il Decreto Legge 73/2024, mirato a contrastare le liste d’attesa nel Servizio Sanitario Nazionale, non ha ancora mostrato risultati concreti a un anno dalla sua approvazione. Le misure sono state bloccate da ritardi nell’attuazione e da conflitti tra Governo e Regioni riguardo ai poteri sostitutivi necessari per l’esecuzione del decreto.

Secondo i dati ISTAT del 2024, il 9,9% della popolazione, pari a circa 5,8 milioni di persone, ha rinunciato a prestazioni sanitarie, principalmente a causa di liste d’attesa lunghe (6,8%) e motivi economici (5,3%). Rispetto al 2023, le rinunce per le liste d’attesa sono aumentate del 51%.

Fino al 10 giugno 2025, solo tre dei sei decreti attuativi previsti dalla legge sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Uno di essi è scaduto ormai da nove mesi, mentre altri due non hanno una scadenza definita. Il processo di creazione della piattaforma per la gestione delle liste d’attesa ha subito notevoli ritardi, con l’intesa tra Stato e Regioni raggiunta solo a febbraio 2025 e la pubblicazione avvenuta ad aprile dello stesso anno.

Il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha sottolineato l’assenza di dati pubblici che possano dimostrare l’efficacia del decreto. La situazione è ulteriormente complicata da tensioni politiche, mentre milioni di cittadini continuano a rinunciare alle cure necessarie.

Le liste d’attesa rappresentano un sintomo del declino del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando la necessità di investimenti significativi e riforme strutturali piuttosto che semplici misure emergenziali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net