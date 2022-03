Come si legge una ricetta medica? Che cos’è la classe di priorità? Entro quando si ha diritto per legge ad avere appuntamento per una prestazione sanitaria? E’ questo il tema al centro di un’edizione speciale di Senior News, il tg di Senior Italia FederAnziani, tutta dedicata al tema delle liste d’attesa e a Pronto Senior Salute, il punto d’ascolto e supporto che la federazione della terza età ha attivato proprio per aiutare chi ha problemi con le liste d’attesa.

La puntata del tg, andata in onda nei giorni scorsi in tv su Canale Italia e su un network di oltre 100 radio, ha voluto aiutare i cittadini a capire meglio il funzionamento della ricetta medica e della prescrizione, per esempio, di una visita diagnostica, facendo luce su temi e aspetti di cui molto spesso i cittadini stessi non sono consapevoli. Tutto questo in uno scenario, in cui, il già cronico ritardo nelle liste d’attesa, ha subito un ulteriore rallentamento in conseguenza dell’impatto della pandemia sul nostro sistema sanitario.

Ecco la puntata speciale di Senior News dedicata a Pronto Senior Salute e alle liste d’attesa:

Senior News 07/03/2022: Edizione speciale dedicata a Pronto Senior Salute n. 06/62274404, il servizio gratuito di Senior Italia FederAnziani dedicato agli over 65 che non riescono a prenotare una prestazione sanitaria nei tempi stabiliti dalla legge, interviste a:Prof. Fabio Monzani – Direttore Uo Geriatria AOU PisanaGabriella Vittorio – Responsabile Pronto Senior Salute – Prescrizioni mediche, le classi di priorità

Le prestazioni sanitarie hanno registrato negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza Covid, notevoli ritardi, con liste d’attesa sempre più lunghe per una visita specialistica, un esame diagnostico o un ricovero. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Screening le prestazioni effettuate tra gennaio 2020 e maggio 2021 si sono ridotte rispetto al 2019 del 35% per la cervice, del 28,5% per la mammella e del 34,3% per il colon retto. Invece la stima delle lesioni tumorali che potrebbero subire un ritardo diagnostico è pari a 3.504 lesioni CIN2+, 3.558 carcinomi mammari, 1.376 carcinomi colonrettali e oltre 7.763 adenomi avanzati del colon retto. Ritardi che naturalmente si stanno ripercuotendo sulla salute delle persone, in particolare dei fragili e degli anziani, spesso affetti da comorbilità.

Proprio per aiutare gli anziani ad ottenere il rispetto dei tempi indicati nella prescrizione del medico, negli scorsi mesi Senior Italia FederAnziani ha attivato il servizio gratuito Pronto Senior Salute al numero 06.62274404 a cui arrivano centinaia di telefonate ogni settimana. Si rivolgono ormai a Pronto Senior Salute non solo i senior, i caregiver, i figli, e i nipoti per conto di genitori e nonni, ma anche persone di tutte le età che non riescono a interfacciarsi con i Cup. Il servizio aiuta coloro che si vedono fissare appuntamenti con tempistiche difformi da quanto previsto dal piano nazionale per il governo delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021. Il punto d’ascolto li supporta a ottenere il rispetto da parte dei CUP dei tempi indicati dai medici all’interno delle prescrizioni per le visite specialistiche, gli esami diagnostici e i ricoveri e troppo spesso ignorati al momento dell’assegnazione degli appuntamenti.

Il numero 06.62274404 di Pronto Senior Salute è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 ed è raggiungibile da telefono fisso e mobile. Il costo del servizio è quello di una normale chiamata verso rete fissa secondo il piano tariffario del chiamante. Una centrale operativa con operatori qualificati è a disposizione dei cittadini per prendere in carico le richieste di assistenza relative a tutti quei casi in cui l’appuntamento erogato dal CUP per una prestazione sia in ritardo rispetto alle tempistiche stabilite dalla normativa in relazione alle diverse classi di priorità. Alla segnalazione segue la presa in carico da parte di Senior Italia FederAnziani del singolo caso, attraverso un’attività di segnalazione ai soggetti competenti al fine di ottenere il rispetto dei tempi di attesa garantiti per legge per tutte le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e dalla sanità pubblica.