Lista dei paesi sicuri per uscire dall’impasse

La convinzione del governo italiano è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato dal Consiglio dei Ministri per affrontare la crisi scaturita dalla sentenza del Tribunale di Roma riguardante il Memorandum con l’Albania, “funzionerà”: non esiste un piano B. L’inserimento della lista dei Paesi sicuri in una norma primaria è considerato sufficiente per riattivare gli hotspot di Shengjin e Gjader.

Durante la conferenza stampa post Cdm, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori interventi legislativi se necessario, ma ha affermato che “non è il caso di mettere il carro davanti ai buoi”. Secondo fonti governative, la nuova legge chiarisce chi deve decidere quali Paesi sono sicuri, riducendo così le speculazioni.

Tuttavia, persiste il timore di un possibile nuovo intervento da parte dei giudici. In particolare, il governo ha esaminato due ipotesi per uscire dall’impasse, ma ha deciso di procedere solo con la soluzione adottata in Cdm. Se il decreto non dovesse funzionare, creerebbe inutilità in ulteriori strutture ad hoc, dato che ciò comprometterebbe il meccanismo di rimpatri previsto, contrariamente al modello Albania.

Nel frattempo, il Ministero dell’Interno ha avviato un ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha invalidato il trattenimento di 12 migranti in Albania, trasferiti a Bari. Questa mossa mira a prevenire che le decisioni di mancata convalida diventino sistematiche. Il governo è fermo nella sua posizione, sottolineando la necessità di un messaggio chiaro.

In conclusione, il governo italiano sta lavorando per evitare ulteriori complicazioni legali e mantenere la propria linea sulle politiche di immigrazione, nella speranza che il nuovo decreto possa risolvere le problematiche attuali e facilitare il rimpatrio dei migranti.