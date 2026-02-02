L’ispirazione Ozzy Osbourne di Metallica

Nel mondo del metal, l’ispirazione tra le grandi band scorre in continuazione. Un recente esempio arriva dal bassista dei Metallica, Robert Trujillo, che ha svelato l’origine di uno dei brani più cupi del loro ultimo album, “72 Seasons”. Il pezzo “You Must Burn!” trae infatti ispirazione diretta da un classico di Ozzy Osbourne.

Trujillo, che in passato è stato il bassista nella band solista di Osbourne, ha portato questa influenza nelle sessioni di scrittura dei Metallica. Durante una puntata del podcast “The Metallica Report”, ha rivelato che il riff centrale e l’atmosfera del brano si ispirano a “Believer”, tratta dall’album “Diary of a Madman” di Ozzy. Trujillo ha descritto quell’idea come un “groove diabolico” dal portamento minaccioso, convinto che potesse funzionare perfettamente con il suono della sua band.

Il processo creativo si è concretizzato quando James Hetfield ha iniziato a lavorare sul riff proposto. Il frontman non solo ha accolto l’idea, ma l’ha sviluppata creando un continuo scambio tra basso e chitarra. Un momento significativo per Trujillo è stato il coinvolgimento nelle parti vocali: per la prima volta in modo così marcato, Hetfield ha scritto una parte melodica appositamente per lui, permettendogli di “canalizzare il suo Ozzy interiore” durante i cori. Il brano si distingue nell’album per il suo incedere pesante e ipnotico, che riecheggia il sound dei primi Black Sabbath e di parte della carriera solista di Ozzy Osbourne.