SECONDO uno studio pubblicato dall’Ispi, l’Italia ha decisamente sbagliato la strategia vaccinale. A parità di condizioni, cioè una scarsa disponibilità di dosi, è tra le ultimissime in Europa per numero di ultra ottantenni vaccinati davanti soltanto a Lituania, Bulgaria e Lettonia.

Lo studio, firmato da Matteo Villa, si basa sui dati ufficiali dello European Centre for Disease Prevention and Control, del ministero della Salute e dell’Istituto Robert Koch per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. E’ stato pubblicato il 19 febbraio, ma anche se “probabilmente abbiamo un po’ recuperato – spiega l’autore – restiamo molto indietro rispetto agli altri paesi”.

L’Italia era ferma al 6 per cento di anziani ultra ottantenni che avessero ricevuto almeno una dose, mentre la nazione più virtuosa, la Polonia, aveva già somministrato una dose al 28 per cento dei suoi ultraottantenni, seguita da Finlandia, Repubblica Ceca e Svezia con il 25 per cento. Percentuale, quella italiana, lontanissima anche dagli altri grandi paesi europei come Francia e Germania, ferme rispettivamente al 23 e al 22 per cento.

“Stesse dosi, strategie differenti”, chiosava Villa nello studio: “Se l’obiettivo, soprattutto in scarsità di dosi di vaccino, dovrebbe essere quello di abbattere la letalità del virus, l’Italia è ancora sulla cattiva strada. Poco ma sicuro, a oggi siamo tra gli ultimi Paesi in Europa. E quel che forse è peggio è che sinora nessuno sembra essersene davvero accorto”.

Nel frattempo le vaccinazioni degli anziani sono continuate, certo, ma anche oggi la percentuale di over 80 che abbiano ricevuto la prima dose del vaccino resta largamente al di sotto non solo della media attuale europea, ma persino di quella calcolata il 19 febbraio con dati europei risalenti a cinque giorni prima, al 14: siamo al 16,2%, Francia e Germania era molto più avanti di noi già 13 giorni fa.

“Le dosi destinate a ciascun Paese membro dell’Unione europea – scrive l’Ispi nello studio – vengono distribuite dalla Commissione europea sulla base della popolazione nazionale. La strategia migliore per contenere gli effetti peggiori del virus è vaccinare subito le persone più a rischio (salvo, ovviamente, quelle immunodepresse). Dal momento che sappiamo che la letalità del nuovo coronavirus aumenta esponenzialmente con l’età, la strategia migliore è quella di vaccinare le classi d’età più avanzate, per poi scendere”.

E allora, “se le dosi pro capite in UE sono più o meno le stesse per tutti, tutta Europa dovrebbe essere nella nostra stessa situazione”. Invece non è così. “Rispetto a quasi tutti gli altri Paesi europei, la strategia scelta dall’Italia (concentrare in maniera massiccia le vaccinazioni sul personale sanitario) rende il nostro Paese un caso piuttosto isolato in Europa. L’Italia resta uno dei Paesi in cui, dopo quasi due mesi di vaccinazioni, la letalità del nuovo coronavirus scenderà meno”.