L’Isola Fuori dal Tempo: Musica, Natura ed Esperienze Uniche a Pantelleria 2025

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Pantelleria ospiterà The Island Fuze Tea, un festival che combina sonorità elettroniche e avventure immersivi in un contesto naturale unico. Dopo il successo dell’edizione precedente con oltre 3.000 partecipanti, l’evento promette di superare ogni aspettativa. Tra gli artisti di spicco ci saranno Seth Troxler, Gerd Janson, Tiga e Dardust, che allieterà i presenti con una performance unica.

Il festival offre anche un ricco programma di esperienze straordinarie. I partecipanti potranno esplorare l’isola attraverso “Explore from the Sky”, un volo in mongolfiera a 30 metri d’altezza, e “Explore from the Sea”, che include attività come snorkeling, kayak e tour in barca lungo le coste mozzafiato di Pantelleria. Non mancheranno le avventure all’aperto, come trekking, stand-up paddle (SUP) attorno ai faraglioni, passeggiate con asini e bagni termali nel lago di Venere.

La line up comprende artisti come Seth Troxler, Dardust, Gerd Janson, Boss Doms, Matisa, Bugsy, DJLMP e molti altri. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del festival all’indirizzo https://www.theislandfestival.net/. Questo festival rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica e della natura, promettendo un’esperienza indimenticabile nell’incantevole cornice di Pantelleria.