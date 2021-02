C’è anche un Visconte nel nuovo cast de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Il Visconte, come noto, è un titolo nobiliare che nella gerarchia araldica segue quello di Conte e precede quello di Barone.

Ma chi è il Visconte che sbarcherà in Honduras? Il suo nome è Ferdinando Guglielmotti e come descritto da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo è un “single incallito con look da dandy, visconte con tanto di titolo e stemmi nobiliari, vive in un castello e per tutti è il re di Capalbio”.

Ferdinando Guglielmotti, infatti, sarebbe noto ai più per i suoi party esclusivi a Castello Guglielmotti a Montalto di Castro in provincia di Viterbo, nel Lazio, e pare che abbia avuto più di un flirt con qualche bella donna famosa.

Un uomo scelto probabilmente più per la propria personalità che per la reale fama (dato che il pubblico televisivo non lo conosce e su Instagram ha meno di 400 follower).

Ferdinando Guglielmotti tuttavia non è il primo Nobile a partecipare a L’Isola dei Famosi, dato che in passato abbiamo visto naufragare anche la Contessina Giada De Blanck (prima edizione), il Principe Fulco Ruffo di Calabria (terza edizione) e la Contessa Patrizia De Blanck (sesta edizione),

Menzione speciale anche per Susanna Torretta (prima edizione) nota ai più per essere stata la dama di compagnia della Contessa Francesca Vacca Augusta, morta tragicamente nel 2001 dopo esser precipitata da una scogliera a Portofino.

Isola dei Famosi 2021, il cast

Akash Kumar

Amedeo Goria

Angela Melillo

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma