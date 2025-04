L’Isola dei Famosi: tutte le trattative in corso con i naufraghi

La macchina produttiva de L’Isola dei Famosi è in pieno fermento e le contrattazioni sono già avviate. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, quest’anno Pier Silvio Berlusconi sembra essere più cauto nel reclutare i concorrenti. Tra i nomi emersi, si trovano la tennista Camila Giorgi, l’ex gieffina Delia Duran, la cronista Chiara Balistreri, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster, il cantante Angelo Famao, lo youtuber Er Gennaro e la showgirl Antonella Mosetti. Tuttavia, se Antonella Mosetti è l’unico nome di spicco nel cast, questo potrebbe indicare un problema per il reality.

Per quanto riguarda il cast maschile, attualmente Er Gennaro è l’unico uomo vicino alla firma. Altri nomi, come il calciatore Loris Karius e il ballerino Angelo Madonia, hanno già smentito la loro partecipazione. Sebbene il cast femminile sembri già quasi completo, la produzione sta ancora cercando di definire il cast maschile, in particolare un “bel ragazzo” che possa sostituire Luca Vetrone, una figura chiave dalla passata edizione.

I casting, iniziati a novembre e proseguiti per circa quattro mesi, non hanno ancora portato a risultati tangibili, con nessun candidato che abbia pienamente convinto la produzione. Oltre a Er Gennaro, anche il cantante Angelo Fomeo è tra i nomi ancora in discussione, ma le sue possibilità di entrare nel cast attuale sembrano piuttosto basse. La situazione del cast maschile rimane quindi in evoluzione, con molta incertezza.