L’Isola dei Famosi torna in tv con Veronica Gentili protagonista

Mediaset continua a scommettere sui reality, ma con risultati altalenanti. Mentre programmi come Temptation Island riscuotono grande successo, Il Grande Fratello di Simona Ventura stenta a decollare, registrando ascolti deludenti. E per quanto riguarda L’Isola dei Famosi? Giuseppe Candela, nel recente numero di Chi Magazine, ha rivelato che il programma tornerà in onda. I dirigenti di Cologno Monzese hanno già scelto il nuovo conduttore.

L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare su Canale 5 nei primi mesi del 2026. Anche se non ci sono date ufficiali, si prevede che il ritorno avvenga in quel periodo. Per quanto riguarda la conduzione, la scelta ricadrebbe nuovamente su Veronica Gentili. Candela ha fatto sapere che Mediaset ha deciso di puntare ancora sul volto de Le Iene, il che indica che il suo stile asciutto e giornalistico ha convinto i vertici. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma salvo imprevisti, sarà probabilmente Gentili a condurre il programma.

I dati di ascolto de L’Isola dei Famosi nella scorsa stagione non sono stati entusiastici: una media di 1 milione e 829 mila telespettatori a puntata, con uno share del 15.68%. Se i numeri dovessero calare ulteriormente, scattarebbe l’allerta. Anche Il Grande Fratello ha evidenziato performance simili, tanto che si parla addirittura di chiusura anticipata. Attualmente, il reality non sembra destinato a essere cancellato, ma se dovessero diminuire ulteriormente i telespettatori, i piani dei dirigenti potrebbero cambiare.