L’Isola dei Famosi ha finalmente acceso i motori e TvBlog, dopo aver confermato la presenza di Asia Argento, ha annunciato anche quella di Brando Giorgi, attore italiano noto ai più per aver recitato in svariate soap opera, da Vivere a CentoVetrine, passando per Un Posto Al Sole fino ad Incantesimo.

Al secolo Lelio Sanità di Toppi, Brando Giorgi in passato ha preso parte al cast di Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci e l’anno scorso è stato ad un passo dall’entrare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che poi gli ha preferito un altro attore, Massimiliano Morra. Recentissimamente è stato visto a Live Non è la d’Urso per parlare proprio del caso AresGate fra Morra e Adua.

Un bel DILF (ora 54enne) felicemente sposato e con prole.

Vi piace il suo nome?



L’Isola dei Famosi, il cast

Il cast della nuova Isola dei Famosi è tutt’ora in alto mare.

In lizza anche una serie di ex tronisti che si sono candidati, da Lucas Peracchi ad Andrea Cerioli, passando per Luca Dorigo fino a Giovanna Abate, Angela Nasti ed i volti del trono over, come Nicola Vivarelli, Sossio Aruta e Giorgio Manetti.

La produzione, infine, avrebbe messo gli occhi anche sull’ex annunciatrice Alessandra Canale e sullo speaker radiofonico Marco Baldini, in passato già vincitore de La Fattoria e sull’ex fidanzato promesso sposo di Pamela Prati, Mark Caltagirone Luigi Oliva.

Da segnalare anche l’auto-candidatura di Nicole Rossi de Il Collegio e delle ex gieffine, Federica Lepanto e Rebecca De Pasquale del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi e Lucia Bramieri del Grande Fratello di Barbara d’Urso.