L’Isola dei Famosi, svelato il primo naufrago: “Porterò trasgressione e amore”

A L’Isola dei Famosi porterà “amore e trasgressione” come rivelato sulla copertina del settimanale Nuovo che anticipa quello che sarà a tutti gli effetti il primo naufrago ufficiale.

Non si tratta però di un cadetto dell’Academy di Rocco Siffredi (magari!) ma di Luca Di Carlo, avvocato 45enne noto ai più per essere il migliore amico di Ilona Staller.

Il celebre “avvocato del diavolo” che durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi ha tenuto banco in studio nel parterre degli amici dei naufraghi, ad aprile passerà all’altra barricata diventando lui stesso un naufrago. “Porterò pace, amore e trasgressione”, ha assicurato ai lettori della rivista Luca Di Carlo che ha poi ammesso di essere single e pronto, in caso, ad innamorarsi proprio in Honduras.

E se da una parte la presenza di Luca Di Carlo a L’Isola 2023 sembrerebbe essere confermata, tutti gli altri nomi circolati finora no.

L’Isola dei Famosi, proposta anche a Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi

La proposta di partire per L’Isola dei Famosi è stata rinnovata anche quest’anno a Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. La figlia di Albano al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“; mentre Loredana Lecciso a Riccardo Signoretti ha confessato:

“Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no”.

A loro si aggiungerebbe – forse – anche Gian Maria Sainato.