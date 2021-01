Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in continua evoluzione.

Giuseppe Candela per Dagospia ha svelato che gli autori del reality di Ilary Blasi avevano puntato anche Carolina Morace, ex calciatrice (ed ora allenatrice ed opinionista tv) apertamente lesbica.

La Morace ha fatto coming out da pochi mesi fra le pagine del Corriere della Sera, dove ha confessato di essersi sposata con la collega australiana Nicole Jane Williams.

“Perché ho fatto coming out? L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi. Nicola mi ha aiutato moltissimo. Solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Non mi nascondo più. […] Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”.