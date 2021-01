La creazione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi procede senza sosta e secondo quanto trapelato da TvBlog in lizza ci sarebbero quattro naufraghi nuovi di zecca: tre uomini ed una donna. I nuovi aspiranti concorrenti in lizza non hanno nomi di grande appeal, anche se alcuni potrebbero avere un bel caratterino. Nel dubbio un grosso meh ci sta tutto.



Il più famoso fra i quattro è senza dubbio Clemente Russo, pugile e campione olimpico già visto in altri reality come La Talpa ed il Grande Fratello Vip (dove venne squalificato per alcune affermazioni ingiuriose e istiganti al femminicidio), mentre il nome più interessante sembrerebbe essere quello di Valentina Persia, comica e attrice lanciata trent’anni fa da La Sai L’Ultima?.

Gli altri due aspiranti naufraghi sono il modello dagli occhi di ghiaccio (già visto a Ballando con le Stelle) Akash Kumar ed il manager e personal trainer, ex di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli.

Gli altri nomi anticipati da TvBlog in passato sembrerebbero invece essere già depennati dalla lista, sto parlando di Patrizia Rossetti e Jill Cooper.

L’Isola dei Famosi, spunta l’ipotesi Iva Zanicchi

Sempre fra le colonne di Blogo si legge il nome di Iva Zanicchi in pole position per il ruolo di opinionista.