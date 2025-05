L’isola dei famosi sostituisce The Couple: modifica della programmazione

Dopo un inizio deludente, il programma “The Couple” di Ilary Blasi cambia giorno di messa in onda, passando al giovedì, mentre il lunedì sarà dedicato a “L’Isola dei Famosi” 2025. Questa modifica è una risposta agli ascolti mediocri che il reality ha raccolto nelle sue prime puntate, scendendo dal 18,55% di share nel debutto al 10,9% nella terza puntata. Mediaset, preoccupata per il flop, ha valutato di chiuderlo, ma ha deciso di continuare per motivi economici legati al montepremi di un milione di euro per il vincitore. La rete spera che cambiamenti nel format possano migliorare la situazione.

Il cambio di giorno è visto come un tentativo di salvare il programma, nonostante non porti grande fiducia nell’abilità del format di recuperare. La nuova programmazione, con “The Couple” che andrà in onda il giovedì, offre a Ilary Blasi altre tre settimane di trasmissione, ma in una serata considerata meno strategica. “L’Isola dei Famosi” rappresenta infatti l’ultima possibilità di Mediaset per rivitalizzare la sua offerta di reality, già compromessa da un’edizione meno seguita del Grande Fratello.

La notizia del cambiamento è emersa dall’affidabile account X Master, noto per le sue anticipazioni. Ora Mediaset deve affrontare la sfida di riportare i reality al centro del palinsesto, cercando di contrastare il trend negativo e riconquistare l’attenzione del pubblico.