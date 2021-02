L’Isola dei Famosi slitta ancora, secondo Blogo infatti non andrà in onda giovedì 11 marzo, ma venerdì 12. Il motivo di questo cambiamento? Cercare di evitare il colosso ‘Che Dio Ci Aiuti’, che nel 2019 affossò l’ultima edizione del reality di Canale 5.

“Secondo quanto apprendiamo infatti la premiere dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 5, il giorno dopo l’ultima puntata della fiction campione di ascolti di Rai1 Che Dio ci aiuti 6. Siamo in grado di aggiungere inoltre che le puntate di questa edizione del reality show di Canale 5 saranno 20 e che dalla settimana successiva il programma andrà in onda in due serate, esattamente come è accaduto e come accade con il Grande fratello vip 5. Quindi da lunedì 15 marzo l’appuntamento con l’Isola dei famosi sarà bisettimanale, ovvero nella serata canonica del lunedì ed in quella del venerdì”.

L’Isola dei Famosi perde pezzi.

Dopo Amedeo Goria un altro personaggio dovrà rinunciare all’avventura in Honduras. Stando a quanto riporta tvblog Giovanni Ciacci non sarà uno dei 16 naufraghi. Proprio come l’ex marito di Maria Teresa Ruta, anche l’opinionista di Barbara d’Urso non ha superato la visita medica che quest’anno è molto più rigorosa a causa dell’emergenza sanitaria del Covid.

Un vero peccato perché Ciacci avrebbe portato una ventata di trash insieme a Fariba e al Cromatologo. Adesso c’è da capire chi sostituirà il costumista. Fossi uno degli autori prenderei al volo Floriana Secondi che si era proposta anche gratis.