Publitalia ha svelato i palinsesti di Mediaset per la prossima stagione e il lunedì su Canale 5 ha piazzato L’Isola dei Famosi. Secondo le prime informazioni uscite lunedì pomeriggio, il reality andrà in onda subito dopo la fine del GF Vip 5. Davide Maggio però ha messo in dubbio questo notizia ed ha rivelato che lo show potrebbe essere vicino alla cancellazione.

“Possiamo anticiparvi che Mediaset sta pensando di cancellare L’Isola dei Famosi 15. La situazione incerte per colpa della pandemia ha reso rischioso tutto. A Cologno pensano ad un piano B”.

Oggi a fare chiarezza c’ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il noto giornalista ha dichiarato che lo show di Ilary Blasi andrà in onda da lunedì 5 aprile e che l’inviato potrebbe essere ancora Alvin. Il grande cambiamento potrebbe essere il luogo dove far sbarcare i naufraghi. A causa della pandemia infatti Mediaset avrebbe pensato ad una location più vicina al nostro paese.

“Quindi L’Isola dei Famosi vive e resiste. Inviato per il momento: il nome più accreditato resta quello di Alvin che ha già lavorato con la Blasi e la coppia è ben collaudata. La location più accreditata al momento, causa Covid-19 , sono le Isole Canarie. L’Isola dei Famosi scalda i motori… e i casting sono apertissimi”.

Tra i nomi di chi avrebbe già sostenuto il provino per fa parte cast ci sono ex tronisti, ex cavalieri di U&D e anche dei gieffini. In ogni caso non vedo l’ora di assistere alle strigliate di Ilary: “Sì ok, dai damose na mossa. Chi nomini? Veloce che me fanno male i piedi e s’è fatta na certa“.

Isola dei Famosi: i momenti più iconici.

Gennaio 2018 Eva Henger ha appena accusato Francesco Monte di aver portato la TROCAH dentro la trasmissione.

Una delle edizioni più belle in assoluto con la vittoria di Vladimira Luxuria e ascolti da RECORD